La DFW Hispanic 100 reconocerá a Viola Delgado y Anette Landeros

DALLAS, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La DFW Hispanic 100, una red de mujeres líderes hispanas del área de Dallas / Ft. Worth que trabajan para aumentar las oportunidades de negocios y liderazgo de las latinas, honrará a Viola Delgado con su premio Latina Living Legend (LLL) 2020 y a Anette Landeros con su premio Emerging Latina Leader (ELLA).

El premio LLL reconoce el compromiso durante toda la vida de una latina del área de DFW que se ha distinguido por su profesión, su participación comunitaria y su participación cívica, su voluntariado y / o sus esfuerzos filantrópicos.

"Viola ha dedicado toda una vida a expresar y compartir el dinámico legado de la comunidad hispana a través de su arte", dijo Linda Valdez-Thompson, presidenta de la DFW Hispanic 100. "A través de su arte público, su trabajo curatorial y sus propias exposiciones, Delgado ha abordado la necesidad de la comunidad de contar con más voces que cuenten la historia de las mujeres de color".

Viola Delgado no sólo es una artista dotada, sino que también es reconocida como una incansable activista comunitaria y filántropa. A lo largo de su carrera, ha donado obras para subastas silenciosas, recaudaciones de fondos e instalaciones públicas valoradas en más de $100,000. Ha hecho donaciones a instituciones y organizaciones como el African American Museum, Latino Culture Center, Cara Mia, Junior Player, Big Thought, Truitt Elementary Mural, Dallas Public Library Central Branch, Guadalupe Catholic Church, Good Shepard Catholic Church, City of Dallas City Hall, Dallas Challenge, SAFIR, Old Settle Recreation Center (McKinney, Texas), Texas A&M en Kingsville, Texas, Susan G. Komen Race for the Cure (Dallas Hispanics for the Cure), La Peña El Corazón Exhibit Fundraisers (Austin, Texas), Dallas Children's Hospital, Erin Kelso Liver Transplant Foundation, North Texas Food Bank y Amnesty International. Estas donaciones han ayudado a recaudar miles de dólares para causas que promueven el multiculturalismo y varias iniciativas comunitarias importantes para promover la equidad y el acceso a los servicios.

Delgado ha sido miembro del Public Art Committee, La Reunion Advisory Committee, ARTE, y varias otras organizaciones relacionadas con el arte. Delgado también ha guiado y orientado a generaciones de artistas jóvenes y emergentes a través de su trabajo en distintas organizaciones y escuelas locales.

La investigación de Viola sobre la cultura e historia de un proyecto la ha convertido en una artista muy solicitada para varios proyectos públicos y comerciales en el área de Dallas / Fort Worth. Sus murales se pueden encontrar en el Latino Cultural Center, Dallas; en las escuelas primarias Stevens Park y Tolbert Elementary Schools, Dallas; en el Dallas West Library Courtyard y en Vickery Village / Buckner Baptist Children's Home, Dallas. Algunos de sus extraordinarios medallones se encuentran en la Terminal Internacional D del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth y en las estaciones de Lake June y Rowlett del Dallas Area Rapid Transit (DART). El Dallas Observer nombró su medallón del DFW International Airport como uno de 10 puntos de interés. También ha sido curadora de exposiciones en el Latino Cultural Center durante seis años.

El premio ELLA reconoce a una profesional latina que ejerce un impacto en las mujeres y las niñas a través de su compromiso y liderazgo en su comunidad y su profesión.

"Anette cree profundamente en la mentoría y tiene como objetivo transmitir a las nuevas generaciones el poder de saber cómo navegar las oportunidades de crecimiento personal y profesional", añadió Valdez-Thompson. "Anette se propone crear las redes personales y profesionales que ayudan a otros a prosperar tanto en su función corporativa como en sus esfuerzos comunitarios. Sus esfuerzos de voluntariado se centran en su pasión por nivelar el campo de juego profesional para las mujeres y las comunidades de color".

Como presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth (FWHCC), Anette Landeros se dedica a proporcionar una valiosa programación a las empresas, defendiendo la importancia del desarrollo de la fuerza de trabajo y creando oportunidades para la movilidad económica de todos los miembros de la cámara. Desde que fue nombrada recientemente para este papel en julio de 2019, Anette ha estado trabajando diligentemente para fortalecer las asociaciones de la cámara y su alcance comunitario. Actualmente, Anette lidera la cámara en su plan estratégico Fort Worth Forward 2020 y en la iniciativa Business BounceBack B3, recientemente lanzada, para ayudar a las empresas que se han visto afectadas negativamente por el COVID-19. Anteriormente, Anette dirigió equipos de auditores federales en la evaluación del rendimiento del programa y el cumplimiento de la normativa para la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Anette ha colaborado en informes galardonados que han tenido un amplio impacto en la industria del transporte. Además, Anette Soto Landeros es actualmente la ex presidenta estatal de la Hispanic Women's Network of Texas, una organización comprometida con el avance de la mujer en los ámbitos público, corporativo y cívico. Anette sigue siendo la persona más joven electa para dirigir la misión de la organización en todo el estado y proporcionó la dirección de las secciones ubicadas en ocho ciudades diferentes de Texas.

Anette es una reconocida agente de cambio y líder dinámica que ha pasado casi una década comprometida con el crecimiento y el éxito de las latinas dentro de la comunidad latina y la Hispanic Women's Network of Texas específicamente. Ha cultivado una valiosa red de relaciones corporativas y comunitarias demostrando un fuerte sentido de integridad y una tremenda ética de trabajo.

Las contribuciones de Delgado y Landeros a los latinos del área de Dallas serán reconocidas durante un evento virtual el 1 de octubre de 2020. Los fondos recaudados del evento beneficiarán al H100 y a su Latina Giving Circle.

Entre las personas que han recibido el premio Latina Living Legend en el pasado se encuentran algunas de las líderes latinas más prominentes del norte de Texas, como la honorable Anita N. Martínez, Gloria Campos, Adelfa B. Callejo, la Dra. Gloria Contreras, Dolores Gómez Barzune, la Dra. Catalina García, la sheriff Lupe Valdez, la Dra. Michele Bobadilla, Bea Salazar, Mercedes Olivera, que fue honrada póstumamente, y Lupita Colmenero.

