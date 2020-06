La direction de la Standard Bank considère que le salon CIIE est essentiel pour le commerce entre la Chine et l'Afrique

« Des transactions ont été conclues suite au CIIE, ce qui a représenté un impact direct, toutefois, des preuves d'un impact indirect plus large ont également été observées, avec des clients découvrant le CIIE par le biais du marketing de la Standard Bank et se tournant vers la Chine en tant que partenaire commercial potentiel », explique-t-il.

En tant que plus grande banque d'Afrique, le Standard Bank Group, avec son partenaire stratégique ICBC, participe au CIIE depuis sa création. Elle a également présenté au salon 20 entreprises du continent.

Impressionnée par la taille et la diversité de l'événement, la banque compte bien tirer parti de l'opportunité d'accéder à l'un des marchés les plus dynamiques et conséquents au monde afin d'engager activement sa clientèle.

« Lors de la dernière édition du CIIE, la Standard Bank était présente sur deux stands : l'un dans le pavillon des services financiers et l'autre dans le pavillon de l'agro-industrie, bénéficiant grandement à nos clients qui étaient majoritairement issus de ce secteur », explique-t-il.

M. Gamet souligne que de nombreux clients de la Standard Bank qui ont participé au CIIE ont réussi à négocier des accords de vente avec des acheteurs chinois qui acquièrent des produits tels que des vins, des fruits, des fruits à coque, des piments et toutes sortes d'autres produits agricoles et agro-alimentaires.

« Pour de nombreux clients, c'était leur première vente sur le marché chinois et par conséquent, une nouvelle entrée enthousiasmante et lucrative sur le marché en ce qui les concerne. Dans certains cas, ces exportateurs ont dû accroître leur capacité à satisfaire leurs premières commandes, ce qui indique en outre dans quelle mesure le CIIE peut bénéficier aux entreprises africaines », a déclaré M. Gamet.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné un ralentissement de la croissance économique cette année, M. Gamet demeure confiant dans l'économie chinoise et dans la « Nouvelle route de la soie », qui a apporté d'importantes opportunités de développement aux pays africains.

« Malgré les perspectives économiques sombres, les facteurs structurels dans le corridor Chine-Afrique restent intacts et sont susceptibles de se réaffirmer rapidement », explique-t-il.

Au cours des 16 dernières années, les pays africains ont entretenu de solides relations commerciales avec la Chine. Les statistiques du ministère du Commerce montrent que le commerce bilatéral entre les deux parties a atteint plus de 200 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 20 % en glissement annuel. Cela fait maintenant 10 années consécutives que la Chine est le plus grand partenaire commercial du continent.

« La Standard Bank reste déterminée à stimuler la croissance de l'Afrique et considère que le commerce avec la Chine est essentiel pour soutenir cet engagement », a déclaré M. Gamet.

Le CIIE de cette année aura lieu du 5 au 10 novembre au Centre national d'exposition et de congrès de Shanghai.

Jusqu'à présent, plus de 90 % de l'espace prévu pour le salon commercial ont été réservés par des exposants, selon les organisateurs.

Et malgré l'incertitude économique actuelle, une chose semble certaine : la tendance à une coopération économique accrue entre la Chine et l'Afrique devrait se poursuivre.

Davantage d'informations sur le CIIE : avec deux éditions couronnées de succès depuis 2018, le CIIE sert de plateforme pour les achats internationaux, la promotion de l'investissement, les échanges culturels ainsi que l'ouverture et la coopération. La troisième édition du CIIE aura lieu à Shanghai du 5 au 10 novembre. Des milliers d'entreprises, qui sont des acteurs de premier plan dans leur secteur, se réuniront lors du salon pour présenter leurs produits et services et chercher des opportunités commerciales avec des acheteurs internationaux.

Avec le CIIE, les participants peuvent à la fois acheter une large gamme de produits provenant du monde entier et vendre leurs produits au monde entier. Le CIIE aide à stimuler les investissements à l'intérieur comme à l'extérieur et contribue au maintien d'une chaîne d'approvisionnement mondiale stable. Le CIIE invite les acheteurs du monde entier à rejoindre l'événement à venir et à partager les opportunités présentées par l'ouverture de la Chine.

