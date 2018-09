La directrice générale Jibrilu fait la promotion des Bahamas au Japon

NASSAU, Bahamas, 28 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Joy Jibrilu, directrice générale du tourisme, a récemment fait un séjour notable au Japon pour promouvoir de manière énergique les îles des Bahamas. Jibrilu, qui faisait partie des 11 homologues de la CARICOM, a été invitée par le gouvernement japonais pour discuter avec de hauts fonctionnaires du secteur du tourisme.

« L'objectif était de voir comment nous pourrions accroître les échanges touristiques entre nos deux pays », a-t-elle déclaré. « Le Japon reconnaît que les Caraïbes sont une destination désirable, mais les Japonais savent très peu de choses à notre sujet, et c'était donc une occasion incroyable de présenter les Bahamas sous leur meilleur jour. »

D'après la directrice générale, les îles des Bahamas sont faciles à vendre. « Nous avons une grande diversité, une bonne connectivité car il est possible de prendre directement l'avion depuis New York ou le Japon, et nous avons des liaisons qui rendent cela possible. »

Dans quelques jours, le ministre du Tourisme et de l'Aviation, Dionisio D'Aguilar, se rendra en Chine accompagnée d'une équipe d'acteurs importants du tourisme tels qu'Atlantis, Baha Mar, The Pointe et le Comité de promotion des îles Out.

D'après Jibrilu, les Bahamas cherchent à attirer un plus grand nombre de touristes asiatiques. « Les visiteurs d'Asie représentent peut-être le plus grand nombre du monde entier », a-t-elle déclaré. « Air Canada s'est joint à nous. Nous avons également prévu des réunions avec des médias de premier plan pour diffuser notre campagne Destination Bahamas. »

Les arrivées par avion sur les îles des Bahamas sont en augmentation d'environ 15 pour cent, d'après les responsables du tourisme. Cependant, Jibrilu ne veut pas que la destination touristique se « repose sur ses lauriers ».

« Les chiffres sont élevés, mais il nous appartient maintenant de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils continuent à évoluer dans la bonne direction », a-t-elle déclaré.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les îles des Bahamas ont une place au soleil pour tout le monde. La destination touristique offre une escapade tropicale facilement accessible et procure aux voyageurs la possibilité d'un dédouanement préalable à travers les services des douanes et de l'immigration des États-Unis. Par ailleurs, le dollar bahaméen est à parité avec le dollar américain. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-Bahamas ou rendez-vous sur www.Bahamas.com. Retrouvez les Bahamas sur Facebook, Twitter et YouTube.

CONTACT MÉDIAS

Kendea Smith

ksmith@bahamas.com

242-397-2786

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

Related Links

https://www.bahamas.com