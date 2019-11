La disponibilité d'Amazfit Stratos3 est confirmée. Libérez le potentiel de la montre intelligente qui va repousser vos limites.

Un design pour les passionnés

La nouvelle Amazfit Stratos3 est dotée d'un écran MIP (memory in pixel) transflectif qui donne un affichage extrêmement clair, même sous la lumière directe du soleil. Les coureurs de plein air et les passionnés de sport n'éprouveront plus de difficultés à lire leur écran pendant l'entraînement. Cerise sur le gâteau, la montre s'accompagne de quatre boutons physiques qui permettent une gestion facile malgré la transpiration. Le bracelet en silicone rend également la montre très confortable et respirante pour le sport.

Doté d'un affichage entièrement rond de 1,34 pouce, l'écran à résolution 320 x 320 est protégé par du verre trempé de génération Corning Gorilla 3, avec un revêtement anti-traces de doigts. L'Amazfit Stratos3 peut se connecter à l'application Amazfit via Bluetooth 4.2 + BLE 5.0, et fournit une connexion Wi-Fi de 2,4 GHz.

Santé et forme physique

Pour s'assurer que les sportifs de haut niveau et les passionnés de sport puissent repousser leurs limites, Amazfit Stratos3 est fournie avec deux cœurs de microprocesseurs et des systèmes doubles, ce qui signifie qu'elle est dotée de deux puces intelligentes et de deux systèmes indépendants, respectivement « Smart mode » et « Ultra mode ». Le mode « Ultra-Endurance » offre 14 jours d'autonomie de la batterie, tout en conservant les principales fonctions d'accès telles que 11 modes de sport, la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et les notifications, pour ne citer que celles-ci. Grâce à la puce à faible consommation d'énergie ARM CortexTM-M4T, qui consomme 59,84 % moins d'énergie que le « Smart mode », le mode Ultra conserve 80 % des fonctions.

Avec des modes de sport réglables en puissance pour les activités d'endurance telles que la course en nature, la randonnée et l'escalade, le GPS peut suivre la route en permanence, pendant une durée oscillant entre 35 et 70 heures. La puce de positionnement GPS à trois modes / quatre satellites offre une vitesse et une précision de trajectoire accrues -- GPS+ GLONASS / GPS+ GALILEO / GPS+ BEIDOU. Le dispositif offre également une capacité de stockage de musique interne (près de 400 chansons) et une connectivité aux casques d'écoute Bluetooth, ce qui permet de profiter d'une séance d'entraînement sans téléphone.

Pour répondre à tous les besoins de nos utilisateurs, le dispositif s'accompagne de 19 modes de sports et d'une analyse des sportifs de niveau professionnel FIRSTBEAT, destinés à l'amélioration des compétences et à la prévention des blessures. Amazfit Stratos3 suit avec précision 19 sports quotidiens et professionnels et 24 heures de fréquence cardiaque par le biais du capteur PPG (photopléthysmographie) BioTracker™ développé en interne par Huami. Le capteur optique BioTracker™ de Huami fournit un suivi continu et de haute précision de la fréquence cardiaque, un avertissement sur la fréquence cardiaque et des valeurs des intervalles de la fréquence cardiaque.

Les performances professionnelles de FIRSTBEAT comprennent également la consommation maximale d'oxygène (VO2Max), l'effet de l'exercice (TE), la charge de l'exercice (TD) et les données de temps de récupération, afin d'augmenter votre niveau de forme physique. Amazfit Stratos3 est également adaptée à toutes les occasions, dont la natation. Elle offre une étanchéité est de 50 mètres de profondeur.

Une nouvelle venue dans la catégorie des montres de sports d'Amazfit

Dans la famille de produits Amazfit, la Stratos3 est la plus récente dans la catégorie des montres de sport Amazfit, laquelle comprend les séries Amazfit Stratos, Amazfit Pace et Amazfit Bip, pour ne citer que celles-ci. Les Stratos et Stratos+ ont également enrichi cette catégorie à partir de 2017, offrant aux passionnés de sport un suivi professionnel et personnalisé des performances.

La date de vente sur les autres marchés n'est pas encore communiquée.

Avis : la durée de vie de la batterie et l'autonomie du GPS (entre autres) peuvent varier en fonction du modèle et de l'utilisation. Les données sont tirées des tests effectués par Huami en laboratoire.

