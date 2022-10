La distillerie Michter va sortir une bouteille 2022 de Bourbon de 20 ans d'âge

LOUISVILLE, Kentucky, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dan McKee, maître distillateur chez Michter et Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter, ont approuvé la sortie du Kentucky Straight Bourbon de 20 ans d'âge de Michter. Les distributeurs et importateurs de Michter commenceront à expédier l'édition 2022 début novembre.

« C'est un whisky dont j'attends avec impatience que Dan et Andrea décident de le sortir, a déclaré le président de Michter, Joseph J. Magliocco. Il est remarquable qu'un bourbon de 20 ans d'âge puisse avoir autant de qualités merveilleuses sans être trop boisé. »

Michter's 20 Year Bourbon

Les barils anciens des rickhouses de Michter sont surveillés de près par l'équipe de production. Dan McKee a observé : « Avec l'attention supplémentaire accordée aux fûts les plus anciens, les sorties comme celles du Kentucky Straight Bourbon de 20 ans d'âge me rendent fier de notre équipe de maturation et du dur labeur qu'ils ont accompli pour faire vieillir ces magnifiques whiskies. »

Il y a un an, Michter sortait un Bourbon de 20 ans d'âge de sa distillerie. « C'est un immense honneur de travailler sur le Kentucky Straight Bourbon de 20 ans d'âge de Michter avec notre maître distillateur Dan McKee et notre équipe incroyablement talentueuse. Nous avons passé beaucoup de temps à passer en revue l'inventaire pour cette version spéciale et sommes très enthousiasmés par la complexité de la saveur et par la qualité. Nous nous efforçons de proposer une expérience dynamique pour faire de la dégustation de ce whisky un moment mémorable, et la sortie de cette année sera à la hauteur », a déclaré Andrea Wilson.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitées vieillie jusqu'à leur pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye whiskey et du whiskey américain. Cette sortie 2022 présente un degré d'alcool de 114,2 (57,1 % vol.) et le prix au détail suggéré aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml s'élève à 1 200 dollars américains. Pour plus d'informations, consultez le site www.michters.com , et suivez-nous sur Instagram , Facebook , et Twitter .

