La DMCC annonce la Crypto Valley à Dubaï lors de Davos 2020, renforçant l'écosystème de la technologie blockchain

Conçue pour favoriser la croissance, la collaboration et l'intégrité dans l'ensemble de l'économie blockchain mondiale, la « Crypto Valley de la DMCC » offrira une variété de services, notamment l'incubation pour les startups en phase initiale, des installations de travail coopératif, des services d'innovation pour les entreprises clientes, des formations sur la technologie blockchain et l'entrepreneuriat, des services éducatifs, des événements, un mentorat et un financement.

Signé en marge du Forum économique mondial à Davos, cet accord voit la DMCC travailler aux côtés de CV VC, et de sa filiale CV Labs, afin de développer un écosystème dans Jumeirah Lakes Towers (JLT), le quartier des affaires de la DMCC, où plus de 17 000 entreprises sont actuellement enregistrées.

« La DMCC est ravie de signer cet accord avec CV VC et de lancer la Crypto Valley à Dubaï, au cœur même du plus grand quartier d'affaires de Dubaï », a déclaré Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et président-directeur général de la DMCC.

« Située au carrefour du monde, la DMCC est une plateforme d'affaires dynamique qui stimule le commerce mondial à travers Dubaï. Le lancement de la Crypto Valley dans la DMCC améliorera l'environnement commercial dynamique de la ville et soutiendra la stratégie plus large du gouvernement des ÉAU visant à attirer les innovateurs, les entrepreneurs et les pionniers qui façonneront l'économie future », a-t-il ajouté.

L'accord engage les deux parties à collaborer et à développer une stratégie blockchain de la DMCC alignée sur la stratégie blockchain des Émirats 2021, et à soutenir la stratégie blockchain de Dubaï lancée par Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du conseil exécutif de Dubaï.

« Nous sommes ravis de rentrer dans la région MENA avec la DMCC en guise de partenaire local très robuste. À notre avis, les compétences des entreprises basées dans la Crypto Valley soutiendront les objectifs ambitieux et la stratégie d'utilisation de la technologie blockchain à Dubaï et au-delà ! D'autre part, la capitale de la région MENA pourrait aider à construire des startups et des projets encore plus fructueux et à favoriser l'implantation de nouvelles sociétés axées sur la technologie blockchain aux Émirats arabes unis », a déclaréRalf Glabischnig, fondateur de CV VC et CV Labs.

« Nous sommes impatients d'amener nos solides partenaires de la Crypto Valley à Dubaï, comme CoreLedger, inacta, Lykke et Tezos, qui sont déjà actifs dans la région MENA », a-t-il ajouté.

Une étude du rapport Future of Trade de la DMCC a révélé que la technologie blockchain pourrait aider à réduire de jusqu'à 20 % les coûts physiques du papier associés au commerce mondial, estimés actuellement à 1 800 milliards USD. La DMCC est membre du Global Blockchain Council.

Pour tout complément d'information sur le projet, et pour rejoindre la DMCC, veuillez contacter James Bernard, directeur des ventes institutionnelles de la DMCC, et membre fondateur du Blockchain Innovation Group et du Global Blockchain Council : James.Bernard@dmcc.ae.

