La Dominique élargit la définition de personne à charge dans le cadre de son programme de citoyenneté par l'investissement

LONDRES, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- Mercredi, le gouvernement du Commonwealth de la Dominique a annoncé l'apport de nouveaux changements au programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) du pays. Les familles qui demandent conjointement la citoyenneté dominiquaise peuvent désormais inclure davantage de types de personnes à charge. Cela concerne les enfants adultes, les frères et sœurs, les parents, les grands-parents et les nouveaux conjoints.

Les nouvelles règles qualifient pour la citoyenneté les enfants âgés de 16 à 30 ans, les parents et les grands-parents du demandeur principal ou de son conjoint/sa conjointe, pour autant qu'ils manifestent leur soutien. Les frères et sœurs adultes célibataires et sans enfant, biologiques ou adoptifs, peuvent également être éligibles en tant que personnes à charge en vertu de la CBI. Si un demandeur principal se marie ou a des enfants après avoir obtenu la nationalité dominiquaise, son nouveau conjoint/sa nouvelle conjointe ou ses enfants pourront demander la citoyenneté. Il en va de même pour la personne à la charge d'un demandeur principal, ce qui signifie que la réunification familiale par l'intermédiaire de la CBI dominiquaise est complète et dure des générations.

« L'obtention de la citoyenneté dominiquaise représente peut-être l'un des investissements les plus précieux pouvant être effectués par un individu pour l'avenir et la sécurité de sa famille », a déclaré Paul Singh, directeur du cabinet de conseil gouvernemental londonien CS Global Partners. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré dans un communiqué de presse que les nouveaux changements visent à « accélérer la réunification familiale dans un monde où la paix et le droit universel de vivre dans un environnement sûr, stable et accueillant sont plus importants que jamais ».

Point important, étant donné que la diligence raisonnable est la pierre angulaire du programme de CBI de la Dominique, les personnes à charge doivent d'abord passer avec succès tous les contrôles de sécurité. Les principaux candidats doivent de nouveau faire l'objet d'une diligence raisonnable si leur nouvelle personne à charge, comme un nouveau conjoint, demande la citoyenneté plus d'un an après la demande initiale.

La Dominique reste le meilleur pays pour la citoyenneté par l'investissement, selon les trois dernières éditions annuelles du CBI Index, publiées par le magazine PWM de FT. Créé en 1993, le programme de CBI de la Dominique propose deux chemins stables vers la citoyenneté. Il est possible soit de verser au moins 100 000 USD à un fonds gouvernemental, soit d'investir un minimum de 200 000 USDdans des biens immobiliers pré-approuvés. Les investisseurs étrangers préfèrent la Dominique pour son traitement en trois mois, son accessibilité, sa fiabilité et ses avantages pour toute la vie, tels que des soins de santé et une éducation de qualité, et des voyages sans visa.

Les recettes de la CBI ont transformé la Dominique au cours des dernières années. Les contributions du fonds parrainent pratiquement tous les aspects de la vie sur l'île, comme la révision de son infrastructure ou la modernisation des soins de santé. La branche immobilière est en train de bâtir une industrie prometteuse en matière d'écotourisme, axée sur moins de foules, davantage d'intimité et des expériences d'éco-luxe sur l'île Nature des Caraïbes.

