La Dominique fournit des sacs sans plastique à toute la population dans le cadre d'un effort visant l'interdiction complète du plastique

Go Green Dominica : le gouvernement dominiquais fournira à tous les foyers de l'île des sacs en jute et coton en vue de leur utilisation comme une alternative viable aux sacs en plastique.

L'initiative « Go Green Dominica » fait suite à une interdiction complète de tous les contenants en styromousse et en plastique à usage unique, entrée en vigueur en janvier 2019, et à l'application d'un droit d'importation de 0 % sur les produits biodégradables authentifiés et les sacs de courses réutilisables en décembre 2018.

Les visiteurs de l'île sont encouragés à adopter le mode de vie dominiquais, qui est profondément ancré dans la préservation de l'environnement naturel. L'écotourisme de l'île est florissant, de nouveaux complexes de luxe respectueux de l'environnement continuant d'être développés grâce au programme de premier plan mondial de citoyenneté par l'investissement (CPI) de la Dominique. Les hôteliers travaillent avec leurs communautés locales pour fournir aux clients des produits frais d'origine éthique. Dans le même temps, des individus et des familles du monde entier continuent de soutenir le parcours de la Dominique vers la résilience climatique en obtenant sa citoyenneté via le programme CPI.

En 2017, l'ouragan Maria de catégorie 5 a frappé la Dominique et causé des dommages d'une valeur supérieure à deux fois son PIB, alors que l'île récupérait encore de la tempête Erika de 2015. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit avait alors déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, quelques jours après que Maria a touché terre : « 72 000 Dominiquais se trouvent en première ligne d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie, avec de nombreuses victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée […] Tandis que les grands pays parlent, les petites nations insulaires souffrent. Nous avons besoin d'action et nous en avons besoin maintenant. »

Depuis, le gouvernement dominiquais a consacré des centaines de millions de dollars à la transition économique et aux efforts de rétablissement. Outre les principaux efforts de remise en état et de renforcement des infrastructures, des communautés disloquées tout entières se sont vu offrir gratuitement de nouveaux logements modernes, construits dans des zones plus sûres, capables de résister aux catastrophes climatiques les plus sévères. Il s'agit de la « révolution du logement » et elle comprendra 5 000 unités à travers l'île. Bientôt, l'ensemble de la population de la Dominique recevra également de l'énergie verte provenant de la centrale géothermique actuellement en cours de développement, avec le potentiel de la partager avec ses îles voisines.

La Dominique se rapproche de son objectif ambitieux de devenir la première nation au monde résiliente au climat, comme l'a promis le Premier ministre Skerrit après l'ouragan Maria de 2017. Il est convaincu que, en tant qu'île nature des Caraïbes, la Dominique « doit en tous points préserver et refléter cette désignation. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090463/Go_Green_Dominica.jpg

SOURCE Government of Dominica