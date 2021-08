La empresa de dispositivos médicos de Taiwán desafía el límite de la ciencia y lanza el colágeno más caro del mercado actual

- La empresa de dispositivos médicos de Taiwán desafía el límite de la ciencia y lanza el colágeno más caro del mercado contemporáneo actual.

TAIPEI, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A medida que los consumidores de todo el mundo aumentan su conciencia sobre el uso de productos de belleza y salud, los productos de colágeno se han convertido en el artículo más popular. Son varios los fabricantes que continúan innovando de acuerdo con la demanda de los consumidores. Según una publicación de Research and Markets, de julio de 2021, se afirma que se estima que el mercado mundial de colágeno alcanzará los 5.880 millones de dólares estadounidenses en 2026. Como marca líder mundial de dispositivos médicos, Maxigen Biotech Inc. (MBI), una filial de TCI Co., Ltd., se ha centrado en el desarrollo de apósitos de colágeno médicos estándares y en matríces regenerativas, proporcionando diversos productos para pacientes posoperatorios. Ahora MBI da un paso más centrando sus esfuerzos en los productos alimenticios de colágeno, donde gracias a la hidrólisis de doble enzima se ha podido obtener el tripéptido más concentrado: MAXI Collagen. Como resultado, se ha demostrado científicamente que el colágeno más caro y premiumes eficaz en 7 días.