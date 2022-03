LA EMPRESA DE MARKETING DE ORIGEN ASIÁTICO IW GROUP ES NOMBRADA AGENCIA MULTICULTURAL DEL AÑO 2022 POR AD AGE

"Es un absoluto honor ser reconocido por una de las autoridades más destacadas de la industria en materia de excelencia creativa", señaló Bill Imada, fundador y director de conectividad de IW Group. "Estos últimos años no han sido fáciles, pero también han presentado oportunidades extraordinarias tanto de clientes nuevos como existentes. Su fe en nuestra agencia y la pasión de nuestro equipo por la innovación es lo que nos permite producir un trabajo importante, que conduce a premios importantes".

Fortalecido por diversos talentos jóvenes y guiado por experimentados directivos, IW Group captó nuevos clientes en 2021 en una amplia variedad de industrias, entre las que se incluyen el consumidor, el entretenimiento y la atención médica. El perfeccionamiento profesional del personal de la agencia también ha sido una prioridad clave, marco en el cual se desarrollaron cursos internos de capacitación sobre tecnología emergente y tendencias digitales (por ejemplo, metaverso, NFT y VR) ofrecidos regularmente al personal. De cara al futuro, la firma abrió recientemente una oficina en el metaverso, que se utilizará para llevar a cabo eventos virtuales, presentaciones a clientes y reuniones de personal.

"A medida que las marcas sigan redoblando su compromiso con la juventud multicultural, será imprescindible contar con el apoyo de socios que dominen tanto la cultura como el espacio digital", señaló Nita Song, presidenta y directora de impulso de IW Group. "Los diversos orígenes de nuestro equipo, tanto personales como profesionales, y nuestros programas de desarrollo del talento nos han alineado con el espíritu de los nuevos tiempos y nos están preparando para el futuro".

Para el año en curso,

IW Group buscará su crecimiento como agencia mediante planes de ampliar su galardonada práctica de entretenimiento, escalar su departamento de contenido y formalizar sus florecientes capacidades de marketing en el metaverso. Además, la firma está explorando nuevas oportunidades de captar clientes con marcas extranjeras que buscan ingresar en el mercado de los Estados Unidos.

"Nuestro enfoque no tradicional con respecto a la tradición y la oportunidad de introducir nuevas representaciones de la cultura no solo impulsa nuestra creatividad, sino que también dirige nuestro propósito como organización", observó Telly Wong, director de contenido y vicepresidente ejecutivo de IW Group. "Nuestra misión es llevar a cabo una labor que no solo entusiasme a nuestros clientes y resuene con el público, sino que también inspire a nuestro equipo".

Acerca de IW Group

Una de las agencias multiculturales más galardonadas de todos los tiempos, IW Group fue fundada originalmente en 1990 para ayudar a las compañías estadounidenses a captar el mercado asiático-americano emergente. Con la misión de crear experiencias de marca extraordinarias a través de la cultura y la innovación, sus clientes incluyen marcas tan importantes como McDonald's, Lexus, Warner Brothers y Disney. El enfoque de la firma, basado en la cultura, dirigido por medios digitales e impulsado por los jóvenes, le ha permitido expandirse a nuevas categorías de la industria y a otros segmentos de audiencia en los últimos años. Con sede en Los Ángeles, IW Group tiene oficinas adicionales en Nueva York, San Francisco y el metaverso.

