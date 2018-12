La empresaria Nancy Clara, Directora de la Argentine American Chamber of Commerce of Florida, hace balance del 2018, "el año empezó con cambios y terminó consolidándose las alianzas efectuadas y orgullosa de haber sido premiada por mis colegas periodistas"

Así mismo, comenzó a gestar el acuerdo entre las Cámaras de Comercio Latinoamericanas del Sur de la Florida, junto a la Presidenta de la Cámara de Uruguay Cecilia Garicoits, el Presidente de la Cámara de Chile Patricio Sepúlveda y los diferentes Directores y Presidentes de la Cámara de Venezuela Wilbert Moreno, Mauricio Tancredi, Raúl Jacome, el Presidente de la Cámara de Perú Alfonso Esterripa y Mario Gomez, para luego convocar en forma conjunta a la Cámara de Comercio Latina de Miami CAMACOL y alzar la propuesta a su Presidnta Mercy Saladrigas. "Siento un enorme orgullo haber logrado los objetivos propuestos en mi gestión como Directora de la AACC, si bien las puertas que se han abierto son varias en diversas provincias de Argentina como ser La Rioja y San Juan y ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, todavía no hemos definido los acuerdos, pero sí estamos trabajamos para realizarlo durante el 2019.

Por otra parte, la mujer se está posicionando muy fuerte dentro de los organismos no gubernamentales y en las prácticas público-privada y lo notamos con los acercamientos que estamos teniendo de diferentes grupos de mujeres empresarias que se nos contactan a diario. Este año, luego de haber sido invitada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el Centro de Comercio Internacional (ITC) Capítulo SheTrade Argentina a cargo de Arrancha Gonzalez, ONU Mujeres a través de Lara Blanco y la Presidenta de FEPESNA Laura Velasquez y Delia Flores Presidenta del Grupo Empresarial de Mujeres GEMA, para participar DEL W20 y representar a la AACC, hemos tomado contacto con las mujeres para delinear las necesidades que requieran de nosotros e ir avanzando en gestionar los acuerdos. Si bien la presencia de la Cámara AACC es apoyar a las mujeres exportadoras Argentinas para el 2019 estoy proponiendo un Comité especial de trabajo liderado por mujeres, para poder desarrollar las herramientas necesarias y lograr el acercamiento y mayor participación de las mujeres empresarias en la Cámara, aseguró la Lic. Nancy Clara.

Además, cómo si fuera poco, su carrera profesional como comunicadora sigue en ascenso, este año fue distinguida con tres premiaciones por su labor en los medios de comunicación. En el mes de Marzo El Círculo de Periodistas y Medios de Comunicación de México y el Caribe CICAMEX le hace entrega del "Micrófono Dorado" por su excelente trayectoria en la radio y TV de Miami. Así mismo, en el mes de septiembre es galardonada con el "Premio Cine Argentino 2018 Adriana Bianco" por su labor en "Difusión Cultural" y para concluir el año por todo lo alto María Pulice Marketing Manager de TEMENOS LATAM, la entrevista en exclusiva para el blog "Devil wears technology" y la reconoce como "Empower Women", entrevista que se dará a conocer en los próximos días.

En cuanto a los medios de comunicación, Clara evalúa los retos periodísticos online, donde el portal que dirige www.InfoNegocios.Miami ha duplicado la visita a su página, pero todavía está en discusión el volumen cuantitativo publicitario con el cual miden hoy en día las agencias, a la hora de la toma de decisiones para la publicidad.

"Sin duda ha sido un año de reconocimientos al esfuerzo que día a día le ponemos los periodistas a nuestra loable profesión. Aunque nuestro trabajo y aporte a la comunidad es algo cotidiano, sentir y ser merecedora de los premios es, sin duda, un orgullo y adrenalina para seguir en el camino trazado", concluye Nancy Clara.

Acerca de la empresaria Nancy Clara, es Licenciada en Ciencias Políticas, con una Maestria en Dirección Corporativa de la Universidad de Barcelona y estudios realizados en Comercio Internacional de la Fundación ICBC dirigida por Félix Peña. Actualmente es Directora de la Argentine American Chamber of Commerce of Florida y fue invitada a participar de las próximas elecciones presidenciales Argentina. Si bien todavía sigue comprometida con el trabajo a desarrollar en Miami, ciudad donde reside, no descarta postularse en las elecciones presidenciales Argentina 2019, para aportar los conocimientos adquiridos en USA trabajando siempre para el comercio exterior y las empresas Argentinas.

