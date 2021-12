La encuesta global 2020 de la ISAPS muestra cambios significativos en los procedimientos estéticos durante la pandemia

WEST LEBANON, New Hampshire, 28 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) publicó hoy los resultados de su encuesta global anual sobre procedimientos estéticos/cosméticos, la cual mostró el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los procedimientos de cirugía plástica estética en todo el mundo durante 2020.

Aspectos destacados

Los procedimientos de cirugía plástica con fines estéticos disminuyeron en un 10,9 % en general en 2020, y el 77,8 % de los cirujanos de todo el mundo experimentaron cierres temporales de sus oficinas durante la pandemia de la COVID-19. Los procedimientos no quirúrgicos (principalmente relleno y tratamientos de depilación) siguieron aumentando, pero en menores proporciones que en años anteriores (5,7 % en 2020, en comparación con 7,6 % en 2019). Esto dio como resultado una disminución general del 1,8 % en todos los procedimientos.

El Dr. Arturo Ramírez-Montañana, presidente del Comité de encuesta global de ISAPS, comentó: "Esta tendencia a la baja está en línea con los hallazgos de nuestra encuesta sobre la menor demanda de parte de los pacientes debido a problemas de seguridad y financieros durante la pandemia de la COVID-19. Al mismo tiempo, muchos de nosotros también hemos experimentado un aumento en la demanda debido a la mayor flexibilidad de los pacientes, la oportunidad de una recuperación más privada y, particularmente para los procedimientos faciales, el llamado "efecto zoom". Esto ha limitado el impacto de la COVID-19 en los procedimientos en general".

Procedimientos estéticos

Los procedimientos quirúrgicos más comunes en todo el mundo se mantuvieron sin cambios durante 2020. El aumento de senos constituyó el 16 % de todos los procedimientos, la liposucción el 15,1 %, la cirugía de párpados el 12,1 %, la rinoplastia el 8,4 % y la abdominoplastia el 7,6 %.

Los cinco procedimientos no quirúrgicos más importantes también se mantuvieron constantes: toxina botulínica (43,2 % de todos los procedimientos no quirúrgicos), ácido hialurónico (28,1 %), depilación (12,8 %), reducción no quirúrgica de la grasa (3,9 %) y fotorrejuvenecimiento (3,6 %). Cerca del 85 % de los procedimientos no quirúrgicos se realizaron en mujeres.

A pesar de la reducción general de las cirugías, la rinoplastia y las cirugías de elevación de cejas siguieron aumentando, y el rejuvenecimiento facial no quirúrgico mostró un aumento del 13,9 % en comparación con la disminución experimentada en 2019 y 2018.

En general, los procedimientos no quirúrgicos aumentaron, a excepción de la toxina botulínica, el ácido hialurónico y el rejuvenecimiento microablativo (lo que significa una disminución de 0,9 %, 6,1 % y 11,3 %, respectivamente).

Los procedimientos quirúrgicos más comunes en los hombres siguen siendo la cirugía de párpado, la liposucción, la ginecomastia, la rinoplastia y la cirugía de orejas.

Considerando la distribución etaria de los diferentes procedimientos, los jóvenes de 19 a 34 años representaron la mayor proporción de personas sometidas a rinoplastia (67,9 %), mientras que los de 35 a 50 años constituyeron la mayoría de los procedimientos de toxina botulínica (50,2 %).

En el momento de la encuesta, solo el 45 % de los cirujanos había visto el volumen de pacientes volver a los niveles previos a la pandemia. El Dr. Ramírez-Montañana sostuvo: "A pesar de la terrible pandemia que estamos enfrentando, parece que la mayoría de los cirujanos plásticos estéticos están volviendo a la práctica casi normal, y me siento optimista acerca de 2021, tanto en lo que respecta a la industria de la cirugía plástica como a los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos".

Estadísticas por país

En los Estados Unidos se registró un aumento en los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, lo que consolidó su posición como el país número uno en procedimientos quirúrgicos realizados a nivel mundial (14,7 % del total de procedimientos quirúrgicos) y lo llevó a superar a Brasil con la mayoría de los procedimientos no quirúrgicos realizados a nivel mundial (22,1 % del total de procedimientos no quirúrgicos).

Los 10 primeros países en lo que respecta a procedimientos realizados en 2020 fueron los Estados Unidos, Brasil, Alemania, Japón, Turquía, México, Argentina, Italia, Rusia e India, seguidos por España, Grecia, Colombia y Tailandia.

México, Turquía y Colombia registraron la mayor proporción de pacientes extranjeros: 28,2 %, 25,8 % y 21,8 %, respectivamente, en 2020. Tailandia, que ocupó el puesto número uno el año pasado, descendió al cuarto lugar con el 20,9 %.

Los hospitales siguen siendo el principal centro donde se realizan los procedimientos quirúrgicos (43,8 % en todo el mundo), aparte de los Estados Unidos, donde se utilizan en mayor proporción las instalaciones de oficina (45 % de los procedimientos) y los centros quirúrgicos independientes (34,3 %).

Metodología de la encuesta

Los participantes de la encuesta completaron un cuestionario que se centró principalmente en el número de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos específicos que se realizaron en 2020, junto con algunas preguntas complementarias relacionadas con el impacto de la COVID-19, la demografía de los cirujanos y la prevalencia del turismo médico. Este cuestionario fue enviado a aproximadamente 25.000 cirujanos plásticos de la base de datos de la ISAPS. Para esta encuesta se recopilaron datos de un total de 1.081 cirujanos plásticos. Los resultados fueron compilados, tabulados y analizados por Industry Insights, una firma de investigación independiente con sede en Columbus, Ohio. La ISAPS es la única organización que recopila este tipo de datos cosméticos anualmente a escala mundial. Para obtener una copia de los resultados completos, visite https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/.

Acerca de la ISAPS: La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) es el organismo profesional líder a nivel mundial de cirujanos plásticos estéticos acreditados. La ISAPS, fundada en 1970, ofrece un foro abierto para el intercambio de conocimientos sobre cirugía plástica estética en todo el mundo. La ISAPS patrocina y respalda reuniones científicas en todo el mundo y ofrece a sus miembros capacitación actualizada y educación continua. En la actualidad, la membresía de ISAPS incluye a más de 5.100 de los cirujanos estéticos y reconstructivos más respetados del mundo, provenientes de 110 países. Los pacientes que buscan un cirujano plástico estético pueden utilizar nuestra función Find a Surgeon ("encontrar un cirujano") para encontrar un profesional calificado y experimentado con un compromiso demostrado con la práctica ética y la seguridad del paciente.

