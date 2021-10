La escuela de dirección hotelera Glion celebra la creación de Maison Décotterd

MONTREUX, Switzerland, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Tres meses después de que Stéphane Décotterd se uniera a Glion Institute of Higher Education, el reconocido Chef celebra, junto a la prestigiosa institución de enseñanza hotelera, la creación de Maison Décotterd. Maison Décotterd es un destino gastronómico con tres espacios únicos que incluyen el restaurante gastronómico Stéphane Décotterd con su impresionante vista sobre el lago de Ginebra; el Bistro by Décotterd, la brasserie chic; y el Lounge Bar by Décotterd con sus sabrosos platos y una excelente selección de copas de vinos.