La estabilidad del TrinaTracker es ratificada mediante prueba integral del túnel de viento

CHANGZHOU, China, 29 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, el fabricante líder de seguidores solares y unidad de negocios de Trina Solar Co., Ltd. publicó a nivel mundial el informe técnico "Strategies to mitigate wind related risks in trackers compatible with ultra-high-power modules" (Estrategias para mitigar los riesgos relacionados con el viento en seguidores solares compatibles con módulos de potencia ultraalta) después de lanzar el seminario web "Ensuring the tracker stability in extreme weather conditions" (Garantizar la estabilidad del seguidor en condiciones climáticas extremas) en asociación con PV Magazine. TrinaTracker ratificó la estabilidad de sus equipos Agile 1P y Vanguard 2P en condiciones climáticas extremas al realizar pruebas de túneles de viento en colaboración con las principales firmas consultoras en ingeniería eólica CPP y RWDI.

El sistema de seguimiento fotovoltaico (PV) se ha convertido en una inversión fundamental para los propietarios de activos y los inversionistas que esperan que los sistemas confiables y duraderos optimicen el rendimiento. En la actualidad, las plantas PV están instaladas en diferentes lugares, muchos de ellos con características de terreno de alta exigentes y condiciones climáticas extremas. Asimismo, el montaje de módulos de potencia ultraalta, actualmente con gran demanda en la industria, implica mayores cargas eólicas sobre los seguidores. La industria solar ha aprendido, de tiempo atrás, que los códigos de construcción no tienen en cuenta los efectos aeroelásticos específicos que la acción del viento genera sobre los seguidores. Por lo tanto, se requieren pruebas analíticas más avanzadas para desarrollar diseños de seguimiento confiables.

En el seminario web, Markus Balz (director administrativo de SBP, firma consultora independiente en ingeniería de energía renovable líder a nivel global), junto a Cruz Argüeso Chamorro (ingeniero civil sénior de TrinaTracker), Marcos Cerezo (ingeniero de TrinaTracker) y Gonzalo de la Viña (director de Trina Solar Europe), presentadores de Trina Solar, discutieron los diferentes modelos utilizados en las pruebas de túneles de viento y la importancia de realizar la prueba modelo aeroelástica completa. Además, presentaron las soluciones de diseño optimizadas de TrinaTracker para mitigar el riesgo relacionado con el viento en los seguidores. Los diseños incluyen estructuras reforzadas y diferentes estrategias de disposición para configuraciones 1P y 2P de acuerdo con los resultados de las pruebas de túneles de viento, que mejoran aún más la estabilidad y confiabilidad de TrinaTracker en términos de aplicación con módulos de potencia ultraalta.

Markus Balz, director general de SBP, señaló: "Después de varios años de apoyar a empresas de seguidores, EPC y desarrolladores en el campo de los seguidores, es un alivio ver que TrinaTracker ofrece sofisticados enfoques en diseño para abordar la seguridad y la optimización de costos al mismo tiempo".

Jason Duan, director de la unidad de negocios de seguidores de Trina Solar, expresó: "Me enorgullece confirmar que TrinaTracker ofrece un producto rentable para los propietarios de los activos y los inversionistas. TrinaTracker seguirá trabajando en el diseño de soluciones optimizadas de seguimiento para los clientes, ofreciendo confiabilidad validada, durabilidad y el máximo rendimiento energético en cada planta".

FUENTE Trina Solar Co., Ltd

