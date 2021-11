La estrategia de Parkland para impulsar el crecimiento sostenible a través de la transición energética

Durante el Día del Inversionista de hoy, el equipo ejecutivo de Parkland discutirá lo siguiente:

La tremenda oportunidad que vemos a través de la transición energética. Creemos que la descarbonización de la sociedad es inevitable, pero esperamos que se vea diferente en cada canal y región donde operamos. Nuestra estrategia actualizada aprovecha nuestro negocio existente, el cual tiene un futuro largo y rentable y generará sólidos rendimientos y flujo de efectivo para permitir la inversión en oportunidades de transición energética. Con el respaldo de los sólidos fundamentos de las tiendas de conveniencia y los alimentos, los combustibles renovables y la demanda emergente de recarga para vehículos eléctricos, cambiaremos de manera significativa nuestra asignación de capital hacia estas oportunidades de alto rendimiento. Entre otros aspectos destacados se encuentran los siguientes:

Desarrollo de nuestro negocio existente: nuestro modelo de negocio está respaldado por sólidos fundamentos del mercado y una trayectoria de buenos resultados a través del crecimiento orgánico, la adquisición e integración de negocios de alta calidad y la obtención de ventajas en los costos de la cadena de suministro. Seguiremos consolidando activos de alta calidad en mercados donde esperamos una demanda duradera por parte de los clientes, aprovechando oportunidades para crear valor adicional y posicionar el negocio para la transición en el futuro.

Orientaciones para 2022

Los objetivos de Parkland continuaron creciendo en 2022. Entre otros aspectos destacados se encuentran los siguientes:

Un EBITDA ajustado (atribuible a Parkland) de $1 ,450 millones +/- 5 por ciento. Esto representa un aumento de cerca del 16 % con respecto a la orientación para 2021, y de aproximadamente el 50 % con respecto a 2020.

Crecimiento de los gastos de capital (atribuibles a Parkland) de entre $250 millones y $300 millones.



Gastos de capital para mantenimiento (atribuibles a Parkland) de entre $225 millones y $275 millones.

Parkland publica su Informe de Sostenibilidad: "Drive to Zero"

Esta mañana, publicamos nuestro último informe de sostenibilidad. Titulado "Drive to Zero", refleja nuestro objetivo de lograr cero incidentes de seguridad, cero derrames, cero tolerancia al racismo y la discriminación, cero tolerancia a la corrupción, al soborno y al comportamiento antiético y ayudar a nuestros gobiernos a lograr su objetivo de cero emisiones netas para 2050. Basado en objetivos significativos y mensurables, nuestro informe formaliza nuestra estrategia de sostenibilidad para toda la empresa. Entre los principales compromisos figuran los siguientes:

Medidas adicionales de desempeño ESG incorporadas en la compensación ejecutiva para 2022

Realizar evaluaciones proactivas de sostenibilidad para todas las adquisiciones a partir de 2022

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ( GEI) de nuestros clientes en 1 MT mediante la producción de combustibles de bajo nivel de emisiones de carbono para 2026

Puede ver el Informe de Sostenibilidad de Parkland aquí: https://www.parkland.ca/en/sustainability/overview

Detalles de la transmisión web del Día del Inversionista

La presentación del Día del Inversionista se transmitirá por la web, con video, a partir de las 9:00 a. m., hora del este (7:00 a. m., hora de la montaña) el 16 de noviembre de 2021. Para los analistas e inversionistas que ya se hayan registrado para asistir en persona o remotamente, esperamos su participación.

Se invita a los analistas e inversionistas que aún no se hayan registrado pero que deseen asistir en modalidad virtual a que envíen un correo electrónico a [email protected]. Se invita a los analistas e inversionistas que aún no se hayan registrado pero que deseen asistir en persona a enviar un correo electrónico a Melanie Evans a [email protected].

La presentación del Día del Inversionista de Parkland está disponible en línea en https://www.parkland.ca/en/investors/presentations-webcasts. La transmisión web en video de la presentación estará disponible para volver a reproducirse a partir del 18 de noviembre de 2021 con el mismo enlace.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. En el núcleo de nuestra estrategia se sitúa nuestro personal, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilicen en este comunicado de prensa las palabras "espere", "hará", "podría"," creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, objetivos y estrategias de negocios, la ambición de Parkland de lograr un EBITDA ajustado a la tasa de ejecución de $2,000 millones para fines de 2025, orientación sobre el EBITDA ajustado y los gastos de capital (crecimiento y mantenimiento) para 2022, estrategias para desarrollar nuestro negocio existente y diversificar nuestro negocio minorista, lanzar tiendas ON the RUN independientes, triplicar nuestros volúmenes de procesamiento conjunto a más de 300 millones de litros para 2025, lograr 1 MT de reducciones de emisiones anuales, reducir las emisiones de GEI de nuestros negocios de marketing en un 40 % por sitio para 2030, reducir las emisiones de GEI de nuestro negocio de refinado en un 15 % por barril procesado para 2030 y la capacidad de Parkland para avanzar en su agenda de crecimiento.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otras, la capacidad de Parkland para identificar de manera constante objetivos de adquisición que aumenten su valor e integrarlos con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para reducir las emisiones de GEI en sus negocios de refinado y marketing, la capacidad de Parkland para aumentar su ventaja de suministro aprovechando su escala e infraestructura; la capacidad de la industria; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidas, entre otras, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y la evolución de las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa se refiere a ciertas medidas financieras no GAAP (principios contables generalmente aceptados; PCGA) y otras medidas financieras que no están determinadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). El EBITDA ajustado es una medida financiera no GAAP y no tiene el significado estandarizado prescrito por las NIIF. Además, puede no ser comparable con medidas financieras similares utilizadas por otros emisores. La gerencia las considera como medidas complementarias importantes del desempeño de Parkland y cree que con frecuencia son utilizadas por analistas de valores, inversionistas y otras partes interesadas en la evaluación de las empresas de nuestro sector. Consulte la Sección 14 de la MD&A del tercer trimestre de 2021 para analizar las medidas no GAAP, las razones por las que Parkland las considera apropiadas para el análisis complementario y sus conciliaciones con la medida más próxima aplicable de las NIIF. Se advierte a los inversionistas que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa a las ganancias netas determinadas de acuerdo con las NIIF como una indicación del desempeño de Parkland.

Además de las medidas financieras no GAAP, Parkland utiliza diversos indicadores clave de desempeño (KPI) operacionales como los gastos de capital en crecimiento y mantenimiento, a fin de medir el éxito de los objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estos indicadores KPI no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las NIIF y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Para conocer más detalles, consulte la Sección 14 de la MD&A del tercer trimestre de 2021.

