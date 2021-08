La Estrella de 'The Office' Brian Baumgartner y la Actriz/Escritora Afro-Latinx y Estrella de 'Gentefied' de Netflix Julissa Calderón se Unen a los Creadores de 'got milk?' en una Campaña Publicitaria de Noticias de Parodia

SAN CLEMENTE, Calif., 23 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se dice que "una mentira puede dar la vuelta a medio mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos". Un comentario perspicaz sobre la rápida transmisión de mentiras nos lleva a concluir que en un mundo de más preguntas que respuestas, la información errónea se propaga más rápido que la capacidad que tenemos para descifrar los hechos de la ficción. Responder a estos hechos engañosos puede resultar difícil porque el sentimiento de duda es un contrincante fuerte contra cualquier verdad. A pesar de su papel como un alimento legendario y básico en los hogares de Estados Unidos, la leche va en camino a la lista de "cancelados", ya que muchas personas buscan nuevas alternativas de alimentación. Para su campaña más reciente, la Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB, por sus siglas en inglés), creadora de la icónicas 'got milk?' y 'toma leche', se propuso explorar cómo reacciona la gente cuando las cosas más básicas y saludablemente "buenas" de la vida se ponen a duda. La campaña publicitaria de noticias de parodia "Never Doubt What You Love" (NDWYL) se lanza hoy, en inglés y español, para poner las cosas en claro y tranquilizar a las personas diciéndoles que pueden simplemente confiar en sus "buenos" instintos.

Una cantidad constante de información sensacionalista ha ocasionado que los habitantes de Estados Unidos se cuestionen los beneficios de la leche y duden de su valor nutricional, lo que ha contribuido a que su consumo disminuya. Los padres de familia 'millennials' son bombardeados constantemente con información nutricional y consejos sobre lo que es correcto para sus hijos. A veces les resulta difícil saber qué es realidad y qué es ficción, qué está basado en evidencias y qué es únicamente una opinión. Como una marca que siempre ha vivido en la cúspide de la cultura popular, la campaña "Never Doubt What You Love" de 'got milk?' está diseñada para hacer un llamado de atención sobre el creciente problema de información falsa o errónea que circula en Internet sobre la leche, así como para ayudar a conectar y animar a los papás y niños a pensar dos veces sobre la leche en el contexto de esta desinformación. Su objetivo es ayudar a cambiar el rumbo de la leche en California, el punto de origen de las tendencias alimenticias a base de plantas que desafían la leche y una población multicultural en crecimiento que busca otras alternativas a la leche.

En el centro de la campaña de noticias de parodia que tiene como objetivo presionar el botón de la duda entre los californianos, se encuentra una serie de entrevistas humorísticas a "personas en la calle". Inspirándose en los equipos de noticias locales y contando con la ayuda de dos reporteros itinerantes famosos, el equipo de 'got milk?' salió a las calles de California para hablar con la gente sobre las cosas que más aman. Sin embargo, tenían una agenda oculta: se propusieron ver si las personas dudarían de lo que aman cuando se les presenta información errónea. Las caras serias, las cámaras de noticias y la información incorrecta crearon el entorno perfecto para una ráfaga de incógnitas. El equipo de noticias de 'got milk?' desafió a los californianos ingenuos a cuestionar y defender temas de duda poniéndolos a prueba. Cuando se les presente información errónea, ¿dudarán de las cosas que aman?

"Cuando una marca o producto es 'atacado' como lo es la leche que cada vez tiene más comentarios diseñados para obtener clics, pero que carecen de sustancia y de origen, puede ser común ponerse a la defensiva en la respuesta", comentó Steve James, director ejecutivo de la Junta de Procesadores de Leche de California y líder visionario de 'got milk?'. "Sin embargo, con un súper alimento de la granja a la mesa tan saludable como la leche y una marca con el reconocimiento que tiene 'got milk?' vemos una oportunidad de responder creativamente con humor a través de NDWYL, dirigiendo la atención hacia un problema cultural más importante, mientras educamos e inspiramos a la gente a hacer preguntas y buscar la verdad por sí misma. Me imagino que para la mayoría de las personas la leche ha sido el pilar de la mesa de los hogares de Estados Unidos, especialmente cuando sus hijos están creciendo, y con razón. Por miles de años, ha sido la bebida preferida y confiable para obtener la energía, el calcio, las vitaminas y nutrientes que necesitamos para estar sanos. Lo mejor para tus huesos no podría estar en segundo lugar después del siguiente artículo de moda del mercado. Estas son modas que van y vienen, pero la leche real siempre ha sido el alimento que sigue siendo el mismo: una fórmula fuerte. Si has amado algo que te ha fortalecido nutricionalmente durante décadas, ¿por qué empezar a ponerlo en duda ahora?"

Para lanzar la campaña, 'got milk?' empleó el talento de la estrella y comediante de 'The Office' Brian Baumgartner, quien participa como reportero itinerante en el sur de California atrayendo a la gente con su encantadora sonrisa y personalidad. En su recorrido por el centro de Los Ángeles y Venice Beach, puso cara seria para ganarse la confianza de los lugareños mientras les decía información falsa. Incluso cuando les mostró materiales extras, como gráficos, bolsas con pulgas y testimonios "verdaderos" para influir en su audiencia, no pudo convencer a nadie de dudar de lo que ama. Incluso con la presencia de una van de noticias verdadera, un micrófono y un equipo de camarógrafos no pudo persuadir a la gente en la calle para que cambiaran sus opiniones.

El equipo de noticias de "Never Doubt What You Love" también cuenta con la participación de la actriz/escritora afro-latinx y estrella de 'Gentefied' de Netflix, Julissa Calderón, como su embajadora de 'got milk?'/'toma leche' para la campaña creativa en español de la marca. La talentosa Calderón, segura de sí misma y con una personalidad burbujeante, así como con una lengua rápida y una risa que ilumina cualquier lugar, se identifica inmediatamente con los padres de familia multiculturales 'millennials' de California, quienes están desafiando los estereotipos. Su agudo sentido de la comedia y la improvisación la preparó para el éxito en la realización de entrevistas agradables y atractivas mientras desafiaba a las personas que visitaban el mercado a estar de acuerdo con la credibilidad de sus fuentes de información. Sus discusiones con abuelitas fueron tan cálidas que podrían derretir cualquier paleta. Incluso haciéndose pasar por una presentadora confiable de noticias, la gente se mantuvo firme en sus decisiones sobre sus cosas favoritas, sin tener dudas.

La campaña "Never Doubt What You Love" está dirigida a padres de familia 'millennials', con un enfoque en consumidores multiculturales e hispanos en todo California. A través de los spots creativos, los ingeniosos presentadores de noticias brindan una plataforma de discusión con los californianos en la calle para evaporar las dudas causadas por mensajes engañosos sobre la leche. La verdad se revela a través de la parodia creativa, la risa y un recordatorio para mantenerte fiel a lo que amas.

Para obtener más información sobre la campaña y ver las entrevistas, visita www.gotmilk.com o sigue a @gotmilk en Instagram y Twitter, y a @tomaleche en Instagram para ser testigo de cómo las personas responden cuando navegan por la complicada situación de amar algo que les dicen que es malo para ellos, mientras las animamos a que sigan sus instintos y se despidan de la desinformación.

Con la misión de esclarecer dudas en medio de un panorama de desinformación a nombre de CMPB, la campaña es una creación de la agencia creativa GALLEGOS United, junto con sus agencias hermanas ROX United y CANVAS United, agencias que forman parte del grupo creativo de comunicaciones UNITED COLLECTIVE.

Acerca de la Junta de Procesadores de Leche de California

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de la famosa campaña got milk?, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Una iniciativa reciente, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiado por todos los procesadores de leche de California y administrado por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada 'got milk?' es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.gotmilk.com.

