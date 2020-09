La estrella y productora ejecutiva de 'Black-ish' Marsai Martin, la artista nominada al Grammy y al Latin Grammy Ángela Aguilar y algunos de los Kidfluencers emergentes de la actualidad se unen a los creadores de 'got milk?' para lanzar el programa bilingüe "Glass Half Full News"

SAN CLEMENTE, California, 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Comprometidos con difundir un momento cultural de positivismo y mantener a las familias y comunidades nutridas durante estos tiempos de desafíos, la Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB), creadores de las icónicas campañas got milk? y toma leche, están ampliando sus esfuerzos hacia una iniciativa directamente centrada en presentar el lado positivo de las noticias. Acompañado de un vaso de leche o dos, es un programa sobre los niños que están en la primera línea de lo que está sucediendo actualmente - en casa. "Glass Half Full News" / "El Vaso Medio Lleno Noticias", se estrena hoy como una serie de contenido bilingüe. Es producida por got milk?/ toma leche y brinda segmentos de noticias positivas y divertidas vistas a través del lente y la perspectiva ambiciosa de los niños. Es toda la dura verdad que necesitas, servida a través de una inocencia directa y sin filtros que únicamente los niños pueden aportar.

Todos saben que ver un vaso medio lleno, en vez de ver un vaso medio vacío, está asociado con tener una visión optimista del mundo. Y ningún ser humano encarna mejor la perspectiva del vaso medio lleno que los niños. A través de la serie digital de episodios semanales "Glass Half Full News", los creadores de 'got milk?' tienen como objetivo nutrir a las familias con una fuente alternativa de las noticias más recientes. Mostrando el positivismo, la resiliencia y la chispa de imaginación contagiosa que los niños representan para ayudarnos a mantener el ánimo durante este tiempo sin precedentes y, por supuesto, demostrando cómo un vaso de leche puede alimentar el camino; el programa está culturalmente en sintonía con los niños y niñas tan diversos de California de hoy en día y sus familias. Incluyendo conocimientos universales e infundiendo matices para ofrecer también episodios en español únicos y culturalmente relevantes a través de "El Vaso Medio Lleno Noticias"; a partir de hoy, got milk? y toma leche lanzarán los segmentos de "Glass Half Full News" / "El Vaso Medio Lleno Noticias" en www.vmlnoticias.com y en www.ghfnews.com, respectivamente.

"Escuchamos todo el tiempo que los niños son ejemplo de resiliencia. Pero, ¿qué significa eso y por qué es tan importante ahora mismo?" expresó Steve James, director ejecutivo de la Junta de Procesadores de Leche de California y líder visionario de 'got milk?'. "Sabemos que la leche tiene el papel de nutrir a las familias nutricionalmente, pero también emocionalmente a través de nuestras campañas got milk?/toma leche. Estamos alentando a las familias a encontrar ese lado positivo y dar vida a su propia perspectiva del vaso medio lleno. Durante el confinamiento por la pandemia, los niños han cambiado drásticamente todo acerca de sus rutinas diarias. La interacción limitada con sus familiares y amigos, la cancelación de actividades, el reinventar los momentos clave y el aprendizaje a distancia son solo la punta del iceberg. Sin embargo, a pesar de lo disruptivos e inquietantes que son estos tiempos desafiantes, también les han dado a los niños la oportunidad de crecer y prosperar de manera creativa, en responsabilidades y en formas ingeniosas de entretenerse que de otra manera no habrían navegado en tiempos de más 'status quo'. Glass Half Full News y El Vaso Medio Lleno Noticias es una celebración de ese espíritu, crecimiento e ingenio, pero también de esa simplicidad disfrutable que esperamos sea positivamente contagiosa ".

Para lanzar la campaña, la célebre actriz de 'Black-ish' de ABC y la productora ejecutiva más joven de Hollywood, Marsai Martin, estuvo detrás de escena como asesora creativa, también conocida como Boss Lady (Jefa) y Broadcast Queen (Reina de la Transmisión) en los episodios semanales de "Glass Half Full News", en los que los niños difunden su contagiosa inocencia y visión positiva con motivadores segmentos de noticias, tales como sus mayores descubrimientos sobre su familia, aventuras artísticas y culinarias, moda, fitness y sus viajes imaginarios mientras permanecen en casa, con la leche como su bebida preferida de confianza para darles la energía necesaria.

Para ayudar a dar vida a la perspectiva de Glass Half Full News / El Vaso Medio Lleno Noticias, got milk? y Martin colaboraron con cuatro de los 'kidfluencers' emergentes de la actualidad que se están ganando un lugar en la esfera social a través de Instagram, TikTok y YouTube, incluyendo a Leo Kelly (The Shirley Temple King), Zooey Miyoshi (Zooey in the City) y Stella y Blaise Bennett (Stella & Blaise). Cada uno de estos creadores de tendencias para niños ofrece su propia marca de vitalidad a través de interesantes observaciones e informes de campo durante el confinamiento, desde casa.

"Glass Half Full News" / "El Vaso Medio Lleno" también presentará a la cantante mexicana-americana y artista nominada al GRAMMY y al Latin GRAMMY Ángela Aguilar como representante de got milk?/toma leche y estrella invitada especial en la edición "El Vaso Medio Lleno Noticias". Aguilar, de la querida familia de "La Dinastía Aguilar", comparte lo que ha estado haciendo durante la cuarentena y demuestra su nueva forma de vida para mantenerse feliz, fomentando pasatiempos nuevos y viendo las cosas de manera positiva - con una chispa de aventura, alegría y esperanza.

Para ayudar a difundir la campaña, Martín, Aguilar y los cuatro 'kidfluencers' están animando a la gente a sintonizar, ver y compartir "Glass Half Full News" y "El Vaso Medio Lleno Noticias" disponibles hoy, y con nuevos episodios lanzados semanalmente hasta octubre, en www.ghfnews.com y en www.vmlnoticias.com, respectivamente. Para obtener más información sobre "Glass Half Full News" / "El Vaso Medio Lleno Noticias", sigue a @gotmilk y @tomaleche en Instagram y en nuestras redes sociales para disfrutar de historias con una perspectiva más positiva y visita el canal de YouTube de got milk? para ver más contenido de la campaña Glass Half Full News / El Vaso Medio Lleno, así como a Marsai Martin y a Ángela Aguilar en los momentos detrás de escena en el set.

Con la misión de brindar un toque de positivismo a nombre de CMPB, en medio de un panorama de conversaciones divididas, la campaña es una creación de la agencia creativa GALLEGOS United, junto con sus agencias hermanas ROX United, CANVAS United y LUNA United, agencias que forman parte del grupo creativo de comunicaciones UNITED COLLECTIVE.

Acerca de California Milk Processor Board

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de las famosas campañas got milk? y toma leche, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Su última iniciativa, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiado por todos los procesadores de leche de California y administrado por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada got milk? es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.tomaleche.com y www.gotmilk.com.

SOURCE California Milk Processor Board