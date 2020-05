La evidencia científica muestra que la higiene diaria es esencial para prevenir la propagación de contagios

El lavado de manos y la desinfección de superficies de forma regular son medida de higiene clave que pueden ayudar a reducir los niveles de microorganismos en manos y superficies que se tocan frecuentemente. Adoptar un enfoque higiénico en nuestros hogares y vidas diarias es una forma de maximizar la protección frente a los contagios, en momentos y lugares donde hay el mayor riesgo de transmisión.

Según el principal autor, Jean-Yves Maillard, profesor de Microbiología farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cardiff: "En vista de la actual pandemia de COVID-19 y la evidencia presentada en este documento, es más que urgente para nosotros reconocer el papel de la higiene comunitaria para minimizar la propagación de los contagios. Esto también ayuda a reducir el consumo de antibióticos y ayuda a luchar contra la resistencia antimicrobial".

En este momento de gran preocupación, el Global Hygiene Council pide a las agencias de salud y profesionales sanitarios que se reconozca la importancia de asesorar al público sobre la importancia de la higiene en sus hogares y comunidades para minimizar la propagación de los contagios.

El Global Hygiene Council está respaldado por RB, líderes globales en salud y productos de higiene.

