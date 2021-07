La experta en inmunogenicidad y alumna de la FDA, la doctora Amy Rosenberg se une a EpiVax

PROVIDENCE, R.I., 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. ("EpiVax") se complace en anunciar que la doctora Amy Rosenberg deja la División de Proteínas Terapéuticas de la FDA, CDER, que dirigió durante más de 20 años, para unirse a EpiVax como directora sénior de Inmunología y Terapéutica de Proteínas.

El trabajo de la doctora Rosenberg se ha centrado en la inducción de la tolerancia inmunitaria y la inmunogenicidad. En la FDA, supervisó la regulación y aprobación de numerosas terapias proteicas y se desempeñó como consultora experta de la Red de Tolerancia Inmunológica del Instituto Nacional de Salud. Otros nombramientos notables incluyen:

FDA Senior Science Council

NIH-FDA Immunology Interest Group Steering Committee

Oncology Center of Excellence Science Council

La consejera delegada/responsable científica de EpiVax, la doctora Annie De Groot, espera con ansias el comienzo de Rosenberg: "La Dra. Rosenberg es un líder de opinión clave para muchos productos biológicos 'clásicos' como la eritropoyetina, G/GM-CSF, mAbs, así como terapias celulares, y ha estado explorando nuevos productos biológicos como las terapias con células CAR-T y TIL. Amy y yo esperamos poder compartir su vasta experiencia con los aficionados de EpiVax durante nuestra 'gira mundial de la ciencia sin miedo' este otoño e invierno".

Los años de experiencia regulatoria de la doctora Rosenberg fortalecerán la capacidad de EpiVax para ayudar a los clientes a desarrollar vacunas y productos biológicos para revisión regulatoria. La doctora Rosenberg también trabajará con los científicos de EpiVax en una variedad de programas de investigación internos, que se enumeran a continuación:

Evaluación personalizada de inmunogenicidad para productos biológicos (PIMA) : Immune Tolerance-Adjusted Personalized Immunogenicity Prediction for Pompe Disease . EpiVax aplicó herramientas in silico (EpiMatrix y JanusMatrix) para identificar epítopos inmunogénicos y tolerogénicos que son reconocidos por pacientes individuales de Pompe y predichos en base a su gen de alfa-glucosidasa ácida (GAA) y haplotipo HLA DR. De Groot AS et al., Frontiers in Immunology, 16 June 2021.

Evaluación personalizada de la inmunogenicidad de la vacuna utilizando iTEM y J-iTEM: Identification, Selection and Immune Assessment of Liver Stage CD8 T Cell Epitopes from Plasmodium falciparum. Tucker KD et al., Frontiers in Immunology, 07 May 2021 . El mismo enfoque predijo con precisión los resultados para pacientes individuales con cáncer., Multi-step screening of neoantigens' HLA- and TCR-interfaces improves prediction of survival. Richard G et al., (Nature) Scientific Reports, 11 May 2021 .

Nuevos Tregitopos identificados en proteínas no IgG: Identification of a potent regulatory T cell epitope in factor V that modulates CD4+ and CD8+ memory T cell responses. De Groot AS et al., Clinical Immunology, 04 January 2021 .

Con respecto a su cambio a EpiVax, la doctora Rosenberg dijo: "Estoy encantada de unirme a esta empresa pionera centrada en el sistema inmunológico que explora la gama de aplicaciones de nuevas tecnologías inmunoinformáticas para evaluar y mejorar los resultados inmunológicos para los problemas y enfermedades más urgentes de nuestro tiempo: enfermedades, cáncer y autoinmunidad, así como para encontrar los medios para desinmunizar o tolerar la terapéutica de genes y proteínas en el contexto de terapias de reemplazo de enzimas/genes para enfermedades raras".

EpiVax es una empresa de biotecnología con experiencia en predicción de epitopos de células T, modulación inmune y diseño rápido de vacunas. Los kits de herramientas de detección de inmunogenicidad de EpiVax para terapias (ISPRI) y vacunas (iVAX), se emplean para avanzar en la investigación de una lista global de empresas.

