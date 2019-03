La exposición de arte contemporáneo de Wuzhen de 2019 "Now is the Time" reúne a los principales artistas del mundo

La exposición exhibirá 90 obras de arte de 60 artistas y equipos de artistas, 35 de las cuales se mostrarán por primera vez en todo el mundo. Treinta de las obras se crearon expresamente con ocasión de este evento. Tanto en número como en tamaño, esta exposición ha experimentado una considerable ampliación en comparación con la edición anterior. En Wuzhen (China), tendrá lugar una elegante exposición que está a la vanguardia del arte contemporáneo.

Se ha invitado a asistir a la exposición tanto a maestros como a nuevos artistas

Se ha invitado a cuarenta y ocho artistas a que asistan a las exposiciones temáticas de la exposición de arte contemporáneo de Wuzhen de 2019, en la que varios tipos de obras contemporáneas conectarán culturas regionales a la par que crean nuevas posibilidades en el mundo del arte. La White Torture (tortura blanca) de Gregor Schneider, el ganador del León de Oro de la Bienal de Venecia, se centra en el diálogo con el espacio, desatando sentimientos de claustrofobia entre los visitantes. El genuino dispositivo de sonido de Yang Jiahui crea un instrumento musical imposible que trasciende la realidad. Wang Luyan coge el ladrillo verde de la plaza del cine al aire libre de Wuzhen y aplica su creación artística para lograr la interacción entre el medioambiente y la ecología local. Con el fin de explorar la creatividad artística de la nueva generación, esta exposición ha reunido a un equipo de jóvenes críticos de arte, "How Far Off is the Future" (cuán lejos está el futuro), por primera vez. Como parte fundamental de la exposición, el equipo elegirá como "finalistas" a 12 de los nuevos artistas y, posteriormente, en una segunda ronda, escogerá a tres de entre ellos para que reciban el premio, tras todas las etapas del proceso tradicional: candidatura, exposición y premio. Al hacer esto, reafirmará la creación de una plataforma de exposición y comunicación que facilitará que tanto los artistas jóvenes como los que están por llegar encuentren un punto de apoyo y pasen a ser reconocidos en China.

Espacios de exposición, con sus propias características diferenciadas

El evento dará vida al tema "Now is the Time" mediante una conexión única con exposiciones en tres espacios: North Silk Factory, Rice Barn y la zona de West Scenic. Las obras de arte contemporáneo que se expondrán en la zona de West Scenic de Wuzhen, donde los canales entrecruzados y los puentes de piedra ofrecen un paisaje acuático único, contribuirán a crear un entorno fantástico en el que coexiste lo antiguo y lo nuevo. North Silk Factory, testigo del cambiante legado de la Era Industrial china, se ha renovado y transformado en un espacio expositivo completamente equipado. El evento de este año incluye un nuevo espacio, el Rice Barn, que se usó en su día para almacenar grano, y que ha sido renovado y transformado en un extenso espacio de exposiciones de arte moderno que continúa labrándose una gran reputación como un escenario atractivo donde exponer obras.

Un destino turístico artístico y cultural

A la par que lo humano, lo natural y lo arquitectónico coexiste en armonía en un único entorno, la inigualable exposición de arte contemporáneo de Wuzhen combina historia y cultura con elementos modernos para crear una nueva experiencia de vida artística. Durante el evento, Kazuyo Sejima, maestra del arte y ganadora del Pritzker de arquitectura, creará una nueva instalación en exteriores, Another Layer of Surface Water (otra capa de agua superficial), en la parte sur del Dockside Boutique Hotel, reflejando las características culturales y regionales de Wuzhen. La nueva instalación utiliza materiales de espejo para crear un efecto similar a la superficie del agua, que se integra en el paisaje circundante y que les recuerda tanto a los habitantes como a los visitantes de la ciudad que la vida y el arte llevan siglos siendo parte esencial de la vida cotidiana de Wuzhen. Wuzhen, un escondite moderno, así como un destino artístico y cultural, está creando infinitas posibilidades de vida.

La exposición de arte contemporáneo de Wuzhen de 2019 bajo la temática "Now is the Time" ha sido organizada por Culture Wuzhen Co., Ltd, patrocinada y presidida por Chen Xianghong y comisariada por Feng Boyi en colaboración con Wang Xiaosong y Liu Gang. El evento recibe a amantes del arte y visionarios de todo el mundo y les brinda la oportunidad de zarpar en un viaje estético en Wuzhen del 31 de marzo al 30 de junio.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/842618/2019_Wuzhen_Contemporary_Art_Exhibition.jpg

SOURCE Culture Wuzhen Co., Ltd