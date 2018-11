La Exposición de Economía Marítima de China 2018 abre en Zhanjiang, Guangdong

ZHANJIANG, China, 23 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El 22 de noviembre arrancó la sexta Exposición de Economía Marítima de China (China Marine Economy Expo, CMEE), celebrada en conjunto por el gobierno de Guangdong y el Ministerio de Recursos Naturales (MRN) de China, en Zhanjiang, una ciudad costera de Guangdong, China. El gobernador de la provincia de Guangdong, Ma Xingrui, declaró inaugurada la Expo, y Wang Hong, miembro del grupo directivo del partido del MRN y director general de la Administración Estatal Oceánica, habló para el evento.

Wang Hong dijo que en los últimos 40 años de reformas y apertura, China ha ampliado en forma continua el desarrollo y la utilización de sus recursos marinos y sus capacidades de protección ambiental ecológica, ha mejorado su nivel de innovación científica y tecnológica, y la economía marítima ha seguido creciendo. El azul del mar se ha convertido en un espacio de importancia para construir un sistema económico moderno en la nueva era. Se espera que la plataforma de la CMEE sea utilizada a pleno, y con los esfuerzos conjuntos de todas las partes, se llevará a cabo una cooperación más intensiva, integral y pragmática para generar un futuro brillante y mutuamente beneficioso.

Tras la ceremonia inaugural, Ma Xingrui, Wang Hong y otros líderes visitaron el área de exposición. Durante un cordial intercambio con representantes de compañías expositoras, Ma dijo que actualmente Guangdong está totalmente comprometida con promover la construcción de la Gran Área de la Bahía de Hong Kong-Macao, y se esfuerza por construir una franja económica costera moderna y una sólida provincia marítima. Se espera que las empresas expositoras aprovechen las oportunidades, profundicen los intercambios y la cooperación, refuercen la I&D y la innovación, y promuevan en forma conjunta el desarrollo de la economía y la industria marítimas. Guangdong generará un entorno de negocios más ventajoso para las empresas en Guangdong. Ma convocó también a incorporar más mejoras a la CMEE, para que sea más internacionalizada, especializada y orientada al mercado, y se transforme en una vidriera para mostrar los logros de China y el desarrollo mundial de la economía marítima, una plataforma de alta gama para la cooperación económica en la industria marítima y un gran evento para los intercambios en ciencia marina e innovación tecnológica.

Bajo el lema "Liderar un intercambio cooperativo en azul marino", la CMEE 2018 exhibe innovaciones en diversas industrias, de las cuales son centrales los equipos de ingeniería marítima, energía y tecnología marina, logística de puertos, turismo costero, biomedicina y servicios marítimos modernos. Según el Comité de Preparación del evento, participaron en la muestra 2400 compañías de 72 países, entre las que se incluyen una gama completa de gigantes del negocio marítimo, como BASF SE, China Merchants Group, China Shipbuilding Industry Corporation, China State Shipbuilding Corporation Limited, China Communications Construction, State Power Investment, CNOOC, Guangzhou Shipyard International.

En el evento se analizaron vías para el desarrollo innovador para la economía marítima, se divulgó el índice de desarrollo de la economía marítima de China y se celebraron 11 foros relacionados con las actividades marítimas y diversas actividades empresariales relevantes.

Ubicada en la punta más meridional de China continental, y rodeada de mar por tres lados, Zhanjiang es una ciudad con nivel de prefectura cuya línea costera es la más extensa de China. Tiene ventajas geográficas únicas, y abundantes recursos marinos. Como ciudad modelo para la innovación y el desarrollo de la economía marítima de China, Zhanjiang ha renovado continuamente su modelo de desarrollo en los años recientes, y ha alcanzado un rápido desarrollo.

Como resultado, la CMEE, un evento anual iniciado en 2012, se ha instalado en Zhanjiang con carácter permanente desde 2014. Las últimas cinco ediciones han sido testigo de la participación de un total de 83 países y 11.000 empresas, con un volumen total de transacciones que superan los 200.000 millones de yuanes (USD 28.850 millones).

FUENTE The Preparatory Committee of the China Marine Economy Expo

