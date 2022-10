La exposición de libros dedicada a Xue Mo crea expectación en la 74ª Feria del Libro de Frankfurt

- Conectando con editores, lectores y traductores de todo el mundo, la exposición de libros dedicada al escritor chino Xue Mo crea expectación en la 74ª Feria del Libro de Frankfurt

FRANKFURT, Alemania, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El galardonado escritor chino Xue Mo, conocido por sus obras literarias que retratan la vida en China occidental, presentó su obra de más de 30 libros en el stand de la China International Book Trading Corporation (CIBTC) en la Frankfurter Buchmesse 2022. La exposición del aclamado autor chino contemporáneo llamó la atención de editoriales y agencias de derechos de autor de todo el mundo, y el stand se llenó de visitantes y editores que querían hacerse con sus obras.

Publishing Houses, Copyright Agencies, Translators, Literature Fans Gathered to Admire Chinese Writer Xue Mo’s Works at Frankfurter Buchmesse 2022.

Xue Mo, cuyo nombre real es Chen Kaihong, es conocido sobre todo por su Trilogía del Desierto, también considerada como obra representativa de la tradición literaria nativista de China. Selected Stories by Xue Mo, que contiene maravillosos relatos cortos que captan la esencia de la cultura, la vida y el espíritu de la región, ha sido traducido a más de 20 idiomas, entre ellos inglés, alemán, francés, ruso, español, coreano, japonés, italiano, sueco, nepalí, hindi y árabe.

La publicación de más obras, entre ellas The Curse of Xixia, White Fox Ridge, The Monk and the Spirit Woman, Suosalang, etc., lo consolidaron como una figura importante de la literatura china contemporánea, así como una presencia esencial en la representación literaria del Occidente de China.

Titulada "Cada uno entra en su propio desierto: Xue Mo y su luz", la exposición, que concluyó con gran éxito el 23 de octubre, estrenó su novela Into the Desert y la versión hebrea de Selected Stories by Xue Mo, ofreciendo a los lectores de todo el mundo una visión única de los relatos que retratan el misterioso paisaje cultural del oeste de China.

Traducido del chino por el sinólogo estadounidense Howard Goldblatt y la traductora Sylvia Li-chun Lin al inglés, Into the Desert es uno de los cuatro relatos incluidos en Selected Stories by Xue Mo. Goldblatt dijo que tanto la lectura como la traducción de las obras de Xue Mo no se parecen a ninguna otra experiencia, y añadió que esperaba que su traducción permitiera a los lectores ingleses apreciar la belleza de la China occidental, mientras que Sylvia Li-chun Lin elogió mucho la obra de Xue Mo por sus profundas descripciones de la vida en la China occidental. The Women The Camels y The Dholes está traducido por el sinólogo británico Han Bin, que habla muy bien de la obra de Xue Mo.

"La obra de Xue Mo presenta al mundo la supervivencia contemporánea del campo del noroeste, incluyendo la supervivencia física, la espiritual, la de la naturaleza y la de la cultura, que ponen a prueba la capacidad de la gente para resistir, sobrevivir y reírse de la experiencia", dijo la traductora mexicana Lisa Carducci.

Paolo Marcenaro, famoso traductor de Italia, esperaba traducir más obras de Xue Mo, mientras que Yoann Bernard, director de la Agencia Suiza del Libro, expresó su deseo de leer más obras de Xue Mo.

Sunandan Roy, director de la editorial india SAMPARK, dijo que Xue Mo no es sólo un escritor famoso, sino también un erudito cultural con una visión profunda de la naturaleza humana. Espera seguir trabajando en la traducción y publicación de otras obras filosóficas de Xue Mo tras la publicación de The World Is a Reflection of the Mind. Editores de España, México, Argentina, Suecia y Japón, como Colisión Libros, Nordin Agency y Tohan Corporation, también mostraron un gran interés en publicar los libros de Xue Mo.

Producido por Sodalite Productions Limited y narrado por la presentadora de BBC Radio Four Sarah Lam, el audiolibro en inglés de Selected Stories by Xue Mo ya está disponible. Recordando su experiencia en la grabación, Lam dijo que se sintió completamente absorbida por la historia y que los poderosos personajes de las dos heroínas -Lanlan y Ying'er- le dejaron una profunda impresión.

Con la publicación de las obras de Xue Mo, cada vez más lectores comprenderán Occidente, la Ruta de la Seda e incluso China.

