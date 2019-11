La Facultad Darden de la UVA anuncia eventos de admisión en Brasil y Chile

CHARLOTTESVILLE, Virginia, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Representantes del equipo de Admisiones de la Facultad Darden de Negocios de la Universidad de Virginia viajarán a lugares de Brasil y Chile en noviembre para reunirse con candidatos interesados en postular a sus programas de tiempo completo de Maestría en Administración Negocios y Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios.

La Facultad Darden actualmente recluta candidaturas para la promoción 2022 con fecha de inicio de los programas de estudio en agosto de 2020. En el caso del programa de tiempo completo de la Maestría en Administración de Negocios, el plazo para la segunda ronda de postulación es el 6 de enero y el plazo para la tercera ronda es el 6 de abril. Los plazos para postularse al programa de la Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios dentro de la promoción 2022 se anuncian cada mes hasta junio inclusive.

Los eventos con fines de admisión tendrán lugar en las siguientes sedes:

Brasil

Sao Paulo, admisiones/recepción con ex alumnos, 5 de noviembre

Río de Janeiro, charla café, 10 a.m., 9 de noviembre

Río de Janeiro, charla café, 11 a.m., 9 de noviembre

Chile

Santiago, charla café, 8 a.m., 11 de noviembre

Santiago, charla café, 9 a.m., 11 de noviembre

Santiago, cena para establecer contactos, 11 de noviembre

Cada año, estudiantes provenientes de diversos lugares del mundo conforman alrededor de la tercera parte de la promoción de la Facultad Darden y desempeñan un papel crucial en las aulas y la vida universitaria al enriquecer enormemente una experiencia formativa que The Economist ha calificado como número uno en el mundo durante ocho años consecutivos. Muchos estudiantes sudamericanos participan y se benefician de la labor de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos que ofrece un foro de oportunidades culturales, profesionales y sociales a aquellos interesados en el crisol latinoamericano.

En años recientes se ha incrementado considerablemente el número de oportunidades de obtener becas de la Facultad Darden, institución que ofrece más de 150 becas por mérito, la mayoría de las cuales no requiere de procedimientos de postulación adicionales. Nuestros becarios provienen de todo tipo de geografías, incluida la latinoamericana.

En el caso de la promoción 2019 del programa de tiempo completo de la Maestría en Administración de Negocios de la Facultad Darden, 94% de los estudiantes internacionales con permisos laborales no permanentes en los Estados Unidos aceptaron una oferta de empleo en el plazo máximo de tres meses después de graduarse con un sueldo neto promedio de $128.835 y un bono que promedia los $32.291.

La tasa de contrataciones laborales de estudiantes internacionales aumentó entre quienes aprovecharon la disponibilidad de la nueva especialidad en ciencias administrativas de la Facultad Darden, un programa que cuenta con la designación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que mejoró sus probabilidades de obtener un empleo en los Estados Unidos.

Según U.S. News & World Report, la Facultad Darden ocupa el tercer lugar entre los más altos salarios iniciales y bonos promedio otorgados a recién graduados de programas de Maestría en Administración de Negocios en los Estados Unidos, y celebra cientos de eventos de reclutamiento in situ cada año a fin de enlazar a los estudiantes con los reclutadores de las mejores empresas del mundo. La lista de las principales empresas en contratar a estudiantes internacionales incluye a Bain & Co., Boston Consulting Group, Google, McKinsey & Co. y Microsoft. Además, entre las empresas que más contratan a nuestros recientes graduados latinoamericanos figuran Walmart eCommerce, Amazon, Facebook y Barclays Bank.

Acerca de la Facultad Darden de Negocios de la Universidad de Virginia

La Facultad Darden de Negocios de la Universidad de Virginia ofrece la mejor experiencia formativa en negocios del mundo para preparar líderes empresariales responsables e internacionales gracias a sus programas de Maestría en Administración de Negocios, Doctorado, Maestría en Ciencias Analíticas Empresariales y Educación Ejecutiva. El cuerpo docente de primer nivel de la Facultad Darden es reconocido por la excelencia de su instrucción y promueve la adquisición de conocimientos empresariales prácticos mediante investigación. La Facultad Darden fue fundada en 1955 en la Universidad de Virginia, una de las mejores universidades públicas que fuera fundada por Thomas Jefferson en 1819 en Charlottesville, Virginia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/564977/University_of_Virginia_Darden_School_of_Business_Logo.jpg

FUENTE University of Virginia Darden School of Business

Related Links

https://www.darden.virginia.edu



SOURCE University of Virginia Darden School of Business