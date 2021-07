La familia de Yang Guoqiang ocupa el cuarto lugar en la lista 2021 Forbes China Philanthropy

Basándose en la idea de que el conocimiento puede cambiar nuestro destino, las tres entidades han participado en la reducción de la pobreza mediante su apoyo a programas educativos durante los últimos 24 años.

En 1997, Yang donó 1 millón de yuanes (unos 150.000 dólares estadounidenses), la mitad de su patrimonio total en aquel momento, para crear el Programa de Becas Zhongming, un esfuerzo destinado a financiar a estudiantes universitarios económicamente desfavorecidos pero sobresalientes. En 2002, volvió a donar la mitad de su patrimonio (260 millones de yuanes (unos 39 millones de dólares estadounidenses)) para fundar el Guohua Memorial Middle School, el único instituto privado de China que ofrece educación y alojamiento gratuitos a los estudiantes necesitados que vienen de todo el país para incorporarse al plan de estudios.

En particular, con el lanzamiento del programa de becas, las escuelas benéficas y los eventos de apoyo a la educación, ha ayudado a cambiar el destino de más de 100.000 estudiantes desfavorecidos a través de la educación. Además, la familia Yang Guoqiang ha invertido más de 1.100 millones de yuanes (unos 165 millones de dólares estadounidenses) en la creación de la Politécnica Country Garden de Guangdong y la Escuela Técnica Profesional Linxia Guoqiang de Gansu, que imparten formación a estudiantes de escasos recursos, en un esfuerzo no sólo por facilitar la expansión de las instalaciones de formación profesional, sino también por profundizar en la participación de empresas y organizaciones de una amplia gama de sectores en el proceso educativo.

"Yo era un estudiante pobre. No habría podido terminar el bachillerato sin las subvenciones del gobierno", dijo Yang. "Las políticas de reforma y apertura del gobierno me han dado la oportunidad de devolver a la sociedad, y he asumido esta misión como una responsabilidad personal".

A medida que la fortuna de la familia Yang ha ido creciendo, la familia, el Country Garden Group y la Guangdong Guoqiang Public Welfare Foundation han intensificado sus esfuerzos para acabar con la pobreza con el lanzamiento de proyectos para ayudar a los menos afortunados en 57 condados de 16 provincias. Además, están explorando un modelo replicable, eficaz y sostenible para reducir la pobreza proporcionando ayuda específica en materia de educación y empleo, así como facilitando la participación del mundo empresarial en estos esfuerzos y trabajando de forma concertada con el Partido para ello. Sobre la base de su éxito en la reducción de la pobreza, Country Garden Group ha cambiado su enfoque a la revitalización rural, con el objetivo de crear un modelo eficaz que involucre tanto a las empresas como a las organizaciones y que promueva el cultivo de individuos con talento. El modelo también facilita una mejor comprensión de la importancia de la cultura y la ecología, al tiempo que abre una vía por la que las empresas privadas pueden aportar su granito de arena para ayudar a revitalizar las zonas rurales.

En febrero de 2021, Yang fue galardonado con el título de "Persona Nacional Avanzada en Mitigar la Pobreza" por su destacada contribución a la reducción de la pobreza. Esto se produce después de haber obtenido el Premio a la Innovación en la Erradicación de la Pobreza en China en 2015 y el Premio Nacional de Mitigación de la Pobreza por su destacada contribución en 2016. En octubre de 2019, su hija, Yang Huiyan, que también es copresidenta de Country Garden Group, fue galardonada con el Premio Nacional de Mitigación de la Pobreza 2019 por la Contribución Sobresaliente, tras haber recibido el Premio de Caridad de China a la Contribución Especial en 2008 y el Premio de Caridad de China a las Personas en 2018.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580061/WechatIMG970.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580060/WechatIMG971.jpg

