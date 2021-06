La famille de Jean-Michel Basquiat présentera le site « Jean-Michel Basquiat: King Pleasure », une exposition personnelle et immersive mettant en vedette de nombreuses œuvres et artefacts jamais vus auparavant

Jean-Michel Basquiat: King Pleasure ouvrira ses portes au début du printemps 2022 à l'édifice Starrett-Lehigh, un bâtiment de New York situé dans le quartier de West Chelsea

NEW YORK, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- La famille de Jean-Michel Basquiat présentera une exposition de ses œuvres pour la première fois. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure ouvrira ses portes au début du printemps 2022 dans un bâtiment phare de New York, l' édifice Starrett-Lehigh . L'exposition présentera plus de 200 tableaux, dessins, présentations multimédias, documents éphémères et artéfacts inédits et rarement vus pour tracer un portrait intime et multidimensionnel de Jean-Michel, une histoire que seule sa famille peut raconter. L'exposition a été conçue par ses sœurs Lisane Basquiat et Jeanine Heriveaux, en charge de la succession de leur frère (The Estate of Jean-Michel Basquiat) avec leur belle-mère Nora Fitzpatrick.