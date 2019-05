La famille des champions de tennis de Hublot à Paris

« À la veille de ce deuxième tournoi de la saison 2019 du Grand Chelem, synonyme de l'excellence sous pression, nous avons voulu mettre ensemble nos amis et notre ambassadrice du tennis dans un événement unique et divertissant. Comme toutes les grandes légendes internationales du sport, leur puissance de concentration est impressionnante. Les membres ne sont rien sans la puissance de l'esprit !

Nous sommes très fiers d'être en leur compagnie et nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent. »

Ricardo Guadalupe

PDG de HUBLOT

Quelques jours avant le début de ce grand tournoi international qui se tiendra à Paris, les invités de la marque sont entrés en compétition contre trois des meilleurs joueurs classés parmi les 10 premiers du WTA, l'une des joueuses les plus prometteuse de sa génération, et ambassadrice du tennis et amie de Hublot. Les matchs d'e-tennis se sont tous déroulés – sans glissade ni coup lifté – sous l'œil vigilant de l'arbitre Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot.

L'événement de cet après-midi s'est avéré être l'occasion parfaite pour ces athlètes d'élite de se détendre en vue de la compétition... et une chance pour notre hôtes non sportifs de les affronter sur le même pied. Ce fut un tournoi amical au cours duquel les interactions entre athlètes ont mis en lumière les qualités qu'ils ont en commun et qui dirigent leurs carrières prodigieuses : la passion, la persévérance et la précision. Cet après-midi d'amusement et de sport a été animé par la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet et Fabrice Santoro, ancien professionnel français du tennis.

Ambassadeur de Hublot depuis 2015, Borna Ćorić est à l'heure actuelle classé 15e à l'ATP après être arrivé en 48e place du classement mondial il y a à peine deux ans.

La star roumaine du tennis Simona Halep s'est classée 1re joueuse mondiale fin 2017 et l'an dernier, en 2018, elle a remporté les Internationaux de France. Elle est actuellement en deuxième position au WTA, et elle fait aussi partie de la famille Hublot depuis 2016.

Karolina Pliskova a été en 2017 la première joueuse tchèque de l'histoire à atteindre la première place du WTA ; elle est aujourd'hui classée 7e au WTA.

Elina Svitolina est classée 6e au WTA et elle est devenue l'une des amies de Hublot cette année.

Le principe du jeu électronique suppose l'égalité entre tous les participants. Toutefois, nos jeunes champions ont fait preuve d'une puissance d'attention remarquable et d'une concentration impressionnante sur une longue période, ce qui leur a permis de remporter haut la main la plupart des matchs. Une force fondamentale s'ajoutant à leurs qualités physiques. L'événement a eu lieu au Café de l'Homme, avec ses vastes vues sur la tour Eiffel.

