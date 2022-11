La famille sur la route @Amunches apporte la solution énergétique Jackery à l'école autochtone Benito Juárez de La Guajira

À l'occasion de son dixième anniversaire, Jackery partage l'histoire d'un voyage à La Guajira pour « alimenter les rêves » des étudiants locaux

LA GUAJIRA, Colombie, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Jackery , le leader mondial des générateurs solaires et le premier fournisseur de solutions innovantes d'alimentation électrique portable et d'énergie verte en plein air, s'est associé à la famille de « van lifers » @Amunches pour apporter ses stations électriques portables à une école de La Guajira, une région située à l'extrémité nord de la Colombie, qui souffre du manque d'électricité et d'eau.

Une famille venue d'Argentine, les Amunches, dont le nom s'inspire d'un mot de l'ancienne langue Mapuche signifiant « voyageur », a beaucoup attiré l'attention du public par son style de vie audacieux « sur la route » et son esprit libre. L'histoire entre les Amunches et Jackery a commencé en 2020, lorsque la famille a rejoint l'équipe d'ambassadeurs de Jackery, embarquant son système de charge solaire et son générateur pour alimenter leurs aventures alors qu'ils conduisent leur bus scolaire reconverti à travers les Amériques pour explorer les cultures locales, documenter et partager leurs expériences sur les médias sociaux.

En novembre 2021, la famille Amunches et Jackery se sont rendus à l'école autochtone Benito Juárez, sur la péninsule colombienne de La Guajira, où les ancêtres du peuple natif Wayuu étaient des nomades qui parcouraient d'immenses étendues de terre à la recherche d'eau et d'autres ressources. Les moyens de subsistance des communautés locales sont difficiles. Vivant au milieu d'un désert et d'une terre aride, les populations locales doivent surmonter un environnement difficile et des conditions climatiques extrêmes, sans compter le manque constant d'eau potable pour rester en bonne santé et d'électricité pour cuisiner et éclairer leurs maisons.

Pendant leur visite, la famille Amunches a utilisé les stations électriques de Jackery pour allumer un projecteur avec lequel ils ont partagé leurs récits et leurs expériences de voyage, révélant un monde invisible qui a captivé tous les enfants présents dans la classe. « Les garçons étaient d'humeur paresseuse en venant en classe mais quand ils ont vu le projecteur s'éclairer, ils ont fait de même », ont déclaré les Amunches dans un post Instagram. « Ensemble, nous avons atteint La Guajira, la nation des nomades. Et c'est ici, au milieu du sable, des cactus et du silence du désert lointain que 24 paires d'yeux se sont ouvertes comme des fenêtres. » Récemment, Jackery a également accompagné les Amunches lors d'un roadtrip au Mexique à des fins d'intérêt général.

« Nous sommes reconnaissants envers les efforts de la famille Amunches, qui a rendu possible ce long voyage et réalisé notre souhait d'apporter à l'école l'électricité dont elle a tant besoin pour alimenter les rêves de ces élèves défavorisés. Cette campagne marque une nouvelle étape dans notre mission d'aide aux communautés sous-développées et aux personnes dans le besoin, en leur permettant de bénéficier d'une énergie renouvelable fiable et bon marché », a déclaré le directeur du département marketing de Jackery USA.

Depuis qu'elle a étendu son empreinte en Amérique du Nord en 2016, lorsque la Société a lancé un projet de crowd-funding sur Kickstarter, Jackery se consacre au développement de générateurs d'énergie solaire puissants, mobiles et polyvalents pour les activités en plein air et les situations d'urgence. De son union avec de grands détaillants tels que Harbor Freight, HomeDepot et Lowe's pour renforcer son canal de vente hors ligne, au déploiement de son dernier générateur solaire Jackery 2000 Pro en partenariat avec la star hollywoodienne Chris Pratt, les dix années d'expertise de Jackery en matière de solutions d'énergie propre et portable lui ont permis de proposer certains des meilleurs produits sur le marché et de s'assurer la première place dans la liste des meilleures ventes Amazon aux États-Unis dans la catégorie des batteries portables.

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque mondiale de générateurs solaires les plus vendus, reconnue par plus de 150 médias et organisations autorisés dans le monde entier. Depuis 2018, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde et son empreinte s'étend des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine.

En tant que pionnier du concept et des produits de générateur solaire, Jackery propose une gamme de générateurs verts portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins en extérieur, de la recharge d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable à l'alimentation de gros appareils comme les équipements de cuisson électrique, les chauffages et les lumières. Ses produits ont été régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon et figurent sur les listes Amazon's Choice depuis 2020.

À ce jour, Jackery a également reçu 25 prix internationaux prestigieux en design, dont le Red Dot Design Award, l'iF Design Award, le A' Design Award and Competition et le CES Innovation Award.

