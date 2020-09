La famosa Nitzia Chama participará en evento de lanzamiento de la línea para el cuidado de la piel de lujo de KUL CBD en las tiendas departamentales Curacao

LOS ÁNGELES, 26 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- KUL CBD espera con entusiasmo su ingreso a las famosas tiendas departamentales, Curacao con CBD, su línea de lujo de cuidado de la piel. Tienen pensada una serie de promociones especiales y de eventos divertidos en la tienda y en línea (cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social) para que los clientes de Curacao conozcan KUL CBD y prueben los productos. La colaboración exclusiva entre Curacao y KUL CBD entregará $10,000 en regalos de KUL en los próximos 100 días para lanzar la campaña "¡Nueva tienda, nueva temporada y nuevos regalos misteriosos!". Desde este viernes y hasta el domingo, para celebrar la reinauguración de la lujosa tienda departamental South Gate de Curacao, KUL CBD entregará productos QUL Wellness por cada compra en la tienda a los clientes que se hayan registrado.

Desde su lanzamiento a principios de este año, KUL CBD ha adquirido cada vez mayor popularidad y ha recibido numerosas críticas positivas de medios como US Weekly, OK Weekly, DailyMail y Bella Magazine, que enaltecen las innumerables propiedades de este producto de lujo. Con ingredientes mínimos y dosis más altas, estos productos ofrecen los mismos resultados con menor cantidad y menos pasos de cuidado de la piel, ¡ahorrándole tiempo y dinero! La línea de productos KUL CBD contiene CBD (cannabidiol) de espectro completo y probióticos además de potentes antioxidantes, vitaminas, microalgas, exfoliantes y aceites nutritivos que garantizan resultados instantáneos. Han demostrado que son la próxima generación de productos revolucionarios para el cuidado de la piel. La marca combina salud y belleza naturales con ingredientes de la más alta calidad y tecnología avanzada. Su fórmula innovadora ha puesto a la marca bajo los reflectores, y le ha valido su clasificación como una línea cosmética por sus potentes ingredientes activos. La filosofía de KUL es sencilla: no renunciar nunca a la creación de excelentes productos de lujo.

La estrella de la TV Nitzia Chama compartió: "¡KUL CBD ha demostrado que es la mejor línea de lujo de cuidado de la piel del mercado! Me encanta trabajar con ellos y apoyar a la marca en la tienda de South Gate de Curacao este sábado y domingo. Espero ver a mis admiradores y compartir mi amor por los productos de belleza y bienestar de KUL CBD, ¡y regalar algunos productos de lujo! Allí compartiré los resultados increíbles que he obtenido y mi amor por sus productos de lujo. ¡Estoy ansiosa por ver a mis admiradores y por regalar algunos productos a algunos afortunados ganadores! ¡KUL CBD revolucionará el cuidado de la piel y no podría estar más feliz de trabajar con ellos!"

Nitzia Chama , actriz y productora reconocida especialmente por su participación en American Crime, asistirá a la reinauguración de South Gate este sábado y domingo de 3 a 6 p. m. y participará en la entrega de regalos y productos de lujo de KUL CBD.

Ahora, KUL CBD está emocionada de introducir sus productos a la comunidad latina al asociarse, para una colaboración muy especial, con Curacao, la mejor cadena de tiendas departamentales de la costa oeste. Curacao es el lugar perfecto para encontrar KUL CBD, ya que es una tienda de lujo que ayudará a llevar el producto a un público nuevo de seguidores de la belleza y el bienestar.

Las tiendas minoristas de más de 100.000 pies cuadrados ofrecen una amplia selección con lo último en electrónica, moda y productos para el hogar. KUL CBD se venderá en cinco tiendas de Los Ángeles, entre las que se incluyen: Panorama, South Gate, Huntington Park y Santa Ana, y pronto llegará a siete tiendas de Nevada y Arizona. Curacao ha forjado una relación única con sus clientes y sus comunidades a lo largo de los años, ofreciéndoles productos de calidad. Las ventas anuales de Curacao ascienden a $350 millones y cuentan con más de 1000 empleados.

Esta asociación es la primera de su tipo que brinda acceso directo a expertos en el cuidado de la piel y en CBD. KUL ha certificado a todos sus especialistas para que conozcan los ingredientes y la tecnología que ofrece su producto, brindando a cada cliente la máxima satisfacción a sus necesidades y una experiencia de lujo. Estos especialistas son evaluados para garantizar que conocen los ingredientes, la tecnología y el CBD y así poder ofrecer una experiencia de lujo y de la más alta calidad.

La colaboración prevista de KUL CBD y Curacao será la combinación perfecta ya que llevarán el cuidado de la piel a otro nivel. Si le interesa disfrutar un facial exprés, suscríbase a nuestra lista de distribución en nuestro sitio web.

Puede encontrar el kit de prensa y las fichas técnicas aquí.

Asegúrese de conectarse con KULCBD y Curacao en línea para mantenerse acualizado sobre las últimas novedades.

Productos de belleza de KUL:

Kit iluminador ($399)

Limpiador exfoliante ($45)

Serum facial iluminador ($110)

Humectante antiedad ($90)

Humectante de reparación nocturna ($95)

Productos de bienestar QUL:

Crema corporal para músculos y articulaciones - ($75)

Cítricos, té verde, menta, cáñamo natural o tintura de vainilla ($69)

ACERCA DE KUL CBD:

KUL CBD representa la próxima generación de cuidado de la piel, salud y belleza natural que combina ingredientes de la más alta calidad y la tecnología más avanzada. Sus fórmulas exclusivas han creado la línea de lujo de belleza y salud a base de CBD más innovadora del mercado. A diferencia de otras marcas para el cuidado de la piel, KUL CBD está clasificada como una línea cosmética gracias a sus potentes ingredientes activos. Con ingredientes mínimos y dosis más altas, estos productos ofrecen los mismos resultados con menor cantidad y menos pasos de cuidado de la piel, ¡ahorrándole tiempo y dinero! La línea completa de productos contiene CBD (cannabidiol) de espectro completo y probióticos además de potentes antioxidantes, vitaminas, microalgas, exfoliantes y aceites nutritivos que garantizan resultados instantáneos. Esta es la primera marca de cuidado de la piel a base de CBD que utiliza una combinación de CBD y probióticos de uso tópico, lo que la convierte en un producto excepcional y destacado en el mercado en este momento.

