La FCCA lanzará nuevamente su galardonada campaña de marketing y asociación de destinos estratégicos con nuevas iniciativas para impulsar la demanda general de viajes

MIRAMAR, Florida, 16 de diciembre, 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), la asociación comercial que representa los intereses mutuos de los destinos y las partes interesadas del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y México, junto con las líneas miembro que operan más del 90 % de la capacidad global de los cruceros, se complace en anunciar que reanudará su galardonada campaña de marketing con nuevos programas centrados en las necesidades específicas de sus socios de destinos y un gran impulso en la demanda general de viajes para el futuro cercano.

"Nos entusiasma retomar nuestros esfuerzos en los Programas de Alianzas Estratégicas, en especial porque demuestran el impresionante progreso que se ha logrado en nuestros destinos asociados y en la industria de los cruceros", señaló Michele Paige, presidenta de FCCA. "Por medio de constantes comunicaciones con todos los participantes durante esta crisis, hemos aprendido más sobre lo que necesitan nuestros socios y adaptamos nuestros nuevos programas e iniciativas para que se ajusten a sus objetivos".

Además de continuar con la campaña de marketing Caribbean Is Open/Caribbean for Everyone galardonada del premio Gold SABRE Award, que generó más de 6,000 millones de impresiones en iniciativas monitoreadas y mostró una mejora mensurable en términos de quiénes tomarían un crucero por motivo de vacaciones en el Caribe, los nuevos programas y campañas incentivarán en mayor medida la demanda general de viajes a destinos asociados, con un enfoque en los consumidores, agentes de viajes, medios de comunicación y contactos y recursos de la FCCA para impulsar tanto el tráfico de cruceros, incluidos los de verano, como los visitantes con pernocte, con medidas para lograr que los pasajeros de los cruceros se conviertan en huéspedes de alojamiento.

El comprobado enfoque B2B de la FCCA también será de suma importancia en los nuevos programas, con oportunidades para dirigirse a una audiencia influyente de ejecutivos del sector de los cruceros y partes interesadas de la industria de los viajes a través de los canales de medios y las publicaciones de la FCCA, incluida Travel & Cruise, la revista oficial de la industria mundial de los cruceros, producida y distribuida por la FCCA y Cruise Lines International Association (CLIA); eventos, que abarcan desde eventos privados de los miembros hasta la única conferencia oficial de la industria de los cruceros que representa al Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica: la Conferencia de Cruceros de la FCCA; e incluso otras operaciones de la FCCA, desde sus asambleas mensuales con las líneas miembro hasta las firmas de correo electrónico del personal.

Los cambios más importantes en los nuevos programas e iniciativas provendrán directamente de los socios de destinos, con estrategias adaptadas específicamente para los diversos anhelos y necesidades de los destinos. Además de las numerosas estrategias exitosas de la FCCA que aprovechan su alcance y sus plataformas, la FCCA trabajará con sus socios de destinos con el fin de desarrollar cursos de acción para los diferentes destinos y sus objetivos, ya sea que esos objetivos incluyan más escalas de crucero, desarrollos, programas de capacitación, adquisición/abastecimiento, aumento de los puestos de trabajo, establecimiento de escalas en puertos de arribo, confirmación de escalas todo el año y/o más.

La FCCA también aplicará nuevas formas de utilizar sus numerosos recursos y contactos para cumplir tanto los objetivos específicos en materia de destinos como el aumento en la demanda general de viajes para sus asociados.

Acerca de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

La FCCA, creada en 1972, es una organización comercial sin fines de lucro que representa los intereses mutuos de la industria de los cruceros y los sectores privado y público de los destinos. Al establecer relaciones bilaterales con las partes interesadas del turismo en cruceros y proporcionarles un foro para trabajar con los ejecutivos de sus líneas miembro, la FCCA fomenta el éxito bilateral para todos los participantes. Para obtener más información, visite F-CCA.com y @FCCAupdates en Facebook, Instagram y Twitter.

FUENTE Florida-Caribbean Cruise Association

SOURCE Florida-Caribbean Cruise Association