La FDA advierte a los operadores de sitios web que venden opioides de manera ilegal a los consumidores

In English

SILVER SPRING, Maryland, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido cartas de advertencia a 17 operadores de sitios web por vender de manera ilegal opioides no aprobados y mal etiquetados en línea en violación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Los opioides mal etiquetados incluyen los que se ofrecen a la venta sin receta, así como los opioides que carecen de instrucciones de uso adecuadas.

Los opioides que se ofrecen a la venta incluyen productos como tramadol y oxicodona. Estos son medicamentos recetados que tienen riesgos significativos de adicción, abuso y uso indebido, que pueden causar una sobredosis y la muerte, y solo deben usarse bajo la supervisión de un proveedor de atención médica licenciado. Estas cartas de advertencia son una continuación del compromiso de la FDA de tomar medidas contra la venta ilegal de opioides a través de Internet.

"Aquellos que venden opioides ilegalmente en línea ponen en riesgo a los consumidores y socavan los avances significativos que hemos alcanzado para combatir la crisis de los opioides", dijo Donald D. Ashley, director de la Oficina de Cumplimiento del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. "Seguimos comprometidos a utilizar todas las herramientas disponibles para detener la venta ilegal de opioides en línea para ayudar a proteger a los consumidores de estos productos potencialmente peligrosos".

Se emitieron cartas de advertencia a:

Además de los riesgos significativos de adicción, abuso y uso indebido, los opioides pueden causar la depresión respiratoria potencialmente mortal (problemas respiratorios), que puede llevar a una sobredosis y a la muerte, y síntomas de abstinencia en los recién nacidos. Cuando se toman con otros depresores del sistema nervioso central, incluido el alcohol, el uso de opioides puede resultar en un coma o la muerte.

La adicción a los opioides es un problema grave de salud pública en los Estados Unidos, y la venta de opioides no aprobados y mal etiquetados puede presentar un mayor peligro para los consumidores que compran esos productos a través de internet. A diferencia de los medicamentos aprobados por la FDA, la FDA no ha evaluado si los productos no aprobados son seguros y efectivos para su uso previsto, o si tienen efectos secundarios peligrosos u otros problemas de seguridad.

Los consumidores que compran medicamentos recetados, incluidos opioides, de las farmacias ilegales en línea pueden poner en riesgo su salud porque los productos, aunque se comercializan como auténticos, pueden ser falsificados, estar contaminados, caducados o inseguros. Además, varios de estos sitios web ofrecen opioides en línea sin receta, lo que presenta riesgos significativos para los consumidores. Las farmacias ilegales en línea también pueden presentar otros riesgos para los consumidores, incluido el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y los virus informáticos.

La FDA está comprometida a abordar la crisis nacional de adicción a los opioides en todos los frentes, con un enfoque significativo en disminuir la exposición a los opioides y prevenir nuevas adicciones; apoyar el tratamiento de las personas con trastorno por consumo de opioides; fomentar el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento del dolor, y opioides más resistentes al abuso y uso indebido; y tomar medidas contra aquellos involucrados en la importación y venta ilegal de opioides no aprobados y mal etiquetados.

Recursos adicionales:

La FDA, una agencia que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, protege la salud pública al asegurar la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos para el uso humano, y los dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios, y de los productos que emiten radiación electrónica, y de regular los productos de tabaco en nuestra nación.

Información para los medios de comunicación: Gloria Sánchez-Contreras, 301-796-7686, [email protected]

Información al consumidor: 888-INFO-FDA

www.FDA.gov/Espanol

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622604/FDA_Logo.jpg

FUENTE U.S. Food and Drug Administration

Related Links

http://www.fda.gov



SOURCE U.S. Food and Drug Administration