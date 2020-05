La FDA alerta a los pacientes y profesionales de atención médica acerca de los hallazgos de impurezas de nitrosamina en ciertos productos de metformina de liberación prolongada

La agencia continúa investigando las impurezas de nitrosamina en productos farmacéuticos

SILVER SPRING, Maryland, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, en inglés) está anunciando hoy que pruebas realizadas por el laboratorio de la agencia han mostrado niveles de impureza de nitrosamina, N-nitrosodimetilamina, (NDMA, por sus siglas en inglés) superiores al límite aceptable de ingesta de la agencia en varios lotes de la formulación de metformina de liberación prolongada (ER, por sus siglas en ingles), un medicamento recetado para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2. La agencia está en contacto con cinco empresas recomendándoles que retiren voluntariamente sus productos del mercado. Los avisos de retiros del mercado por parte de una empresa son publicados en el sitio web de la FDA. Otros fabricantes de la formulación de metformina ER abastecen una porción considerable del mercado estadounidense y sus productos no están siendo retirados. La FDA continúa trabajando de cerca con los fabricantes para asegurar pruebas apropiadas. Se están realizando evaluaciones para determinar si los retiros de metformina ER resultarán en una escasez, y la agencia trabajará de cerca con los fabricantes para prevenir o reducir el impacto de una escasez.

"La FDA tiene estándares estrictos de seguridad, eficacia y calidad, y la agencia hace todo lo posible, basándose en la ciencia y datos, para mantener seguro el suministro de medicamentos en los EE.UU. Entendemos que los pacientes pueden estar preocupados por las posibles impurezas en sus medicamentos, y queremos asegurarle al público que hemos estado observando de cerca este problema por varios meses para proporcionarles a los pacientes y los profesionales de atención médica con respuestas claras y precisas", dijo Patrizia Cavazzoni, M.D., directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. "Ahora que hemos identificado algunos productos de metformina que no cumplen con nuestros estándares, estamos tomando medidas. Como lo hemos estado haciendo desde que esta impureza fue identificada por primera vez, compartiremos los nuevos datos científicos a medida que estén disponibles, y adoptaremos medidas adicionales, si es necesario".

Los pacientes deben continuar tomando sus tabletas de metformina, incluso después de que los retiros ocurran, hasta que consulten con un proveedor de atención médica que pueda recetarles un sustituto. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden enfrentar riesgos de salud peligrosos si dejan de tomar la metformina recetada. La FDA recomienda que los profesionales de atención médica continúen recetando metformina cuando sea clínicamente apropiado; las pruebas realizadas por la FDA no han mostrado NDMA en los productos de metformina de liberación inmediata (IR, por sus siglas en inglés), el tipo de metformina más comúnmente recetado. La agencia está trabajando con los fabricantes de las tabletas retiradas para identificar el origen de la impureza NDMA. En este momento, los niveles elevados de NDMA han sido identificados en algunas tabletas en forma farmacéutica final de la formulación ER, pero no hemos detectados NDMA en muestras del ingrediente farmacéutico activo en metformina.

La agencia también les está pidiendo a todos los fabricantes de los productos de metformina ER que evalúen el riesgo de tener un nivel excesivo de NDMA en su producto y que analicen cada lote antes de que entre al mercado estadounidense. Si las pruebas muestran un nivel de NDMA superior al límite aceptable de ingesta, el fabricante debe informar a la agencia y ese lote no debe comercializarse en los EE.UU.

A finales de 2019, la FDA anunció que obtuvo conocimiento de la presencia de NDMA en algunos productos de metformina en otros países. La agencia comenzó inmediatamente a realizar pruebas para determinar si el abastecimiento de metformina en los EE.UU. estaba en riesgo, como parte de la investigación en curso con respecto a las impurezas de nitrosamina en los diferentes tipos de medicamentos. En febrero de 2020, la agencia ya había identificado niveles muy bajos de NDMA en algunas muestras, pero en ese momento, ninguna muestra de metformina analizada por la FDA sobrepasó el límite aceptable de ingesta de NDMA. La FDA ha sostenido que continuará con las pruebas en curso de metformina y otros medicamentos, y que si se identifica la presencia de NDMA u otras impurezas, tomará medidas rápidamente.

Recientemente, la FDA obtuvo conocimiento de informes de niveles más altos de NDMA en ciertas formulaciones de metformina ER mediante una petición ciudadana presentada por un laboratorio privado. Los laboratorios de la FDA analizaron los mismos lotes de metformina que el laboratorio privado analizó y donde encontró NDMA a niveles superiores al límite aceptable de ingesta. La agencia confirmó la presencia de niveles inaceptables de NDMA en algunos de los lotes, pero no en todos. En otros casos, nuestro laboratorio detectó NDMA en lotes en los que el laboratorio privado no los detectó. La agencia también encontró que los niveles de NDMA, cuando estaba presente, en general eran más bajos que los reportados por el laboratorio privado. Dada la amplia experiencia de los científicos de la FDA cuantificando estas impurezas en medicamentos, la agencia está segura de la fiabilidad del método de análisis y los resultados de la FDA, y continuará tomando medidas basadas en la información científica más reciente. Los resultados también han sido coherentes con los resultados de los laboratorios de otras agencias reguladoras en todo el mundo.

NDMA es un contaminante común que se encuentra en el agua y los alimentos, incluyendo las carnes curadas y asadas, los productos lácteos y los vegetales. Todos estamos expuestos a ciertos niveles de NDMA. La FDA y la comunidad científica internacional no creen que cause daño cuando se ingiere a bajos niveles. El límite aceptable de ingesta de la FDA de NDMA en formulaciones farmacéuticas es 96 nanogramos por día. La FDA no cree que las nitrosaminas causen daños cuando se ingiere a estos niveles o niveles más bajos del límite aceptable de ingesta (estos bajos niveles de nitrosaminas están presentes en alimentos a bajos niveles y son ingeridos como parte de nuestra dieta usual) aun durante un largo periodo de tiempo (como 70 años de vida). Las impurezas de nitrosamina pueden aumentar el riesgo de cáncer en personas que son expuestas a ellas a niveles superiores a los aceptables durante un largo periodo de tiempo, pero no anticipamos que una exposición de menos tiempo a niveles superiores al límite aceptable de ingesta resulte en un aumento en el riesgo de cáncer. Estamos trabajando para asegurar que los medicamentos en el mercado estadounidense no superen el límite aceptable de ingesta.

La FDA ha investigado previamente la presencia de nitrosaminas en el abastecimiento de medicamentos en los EE.UU. La investigación comenzó con los medicamentos para la presión sanguínea y la insuficiencia cardiaca llamados bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARBs, por sus siglas en inglés) y luego se expandió para incluir los medicamentos para la acidez estomacal, ranitidina y nizatidin a , así como el medicamento para la diabetes, metformin a y otros medicamentos. En abril de 2020, la agencia les pidió a los fabricantes que retiraran del mercado todos los productos del medicamento ranitidina, recetados y de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) debido a los resultados de las pruebas que mostraron que los niveles de NDMA en algunos productos de ranitidina aumentan con el tiempo y, que cuando se almacenan a temperaturas superiores a la temperatura ambiente, pueden resultar en una exposición del consumidor a niveles inaceptables para esta impureza.

Hay muchas razones por las que NDMA está presente en medicamentos. La FDA ha encontrado previamente que el origen de NDMA puede estar relacionado con el proceso de fabricación del medicamento o su estructura química o hasta las condiciones en que se almacena o se empaca. A medida que los alimentos y los medicamentos son procesados en el cuerpo, las nitrosaminas, incluyendo NDMA, pueden formarse.

La FDA está adoptando un enfoque sistemático para identificar los medicamentos con nitrosaminas a niveles superiores al límite aceptable de ingesta y retirarlos del mercado. Las mejoras en la tecnología permiten la detección de hasta cantidades ínfimas de impurezas en productos farmacéuticos y puede ser la razón por la que se han encontrado más productos con bajos niveles de NDMA. Hoy día existen mejores métodos de análisis, y la FDA tiene un mejor conocimiento de los pasos en el proceso de fabricación que pueden aumentar el riesgo de formación de nitrosamina. La FDA trabaja estrechamente con las agencias internacionales reguladoras de medicamentos, que también han estado analizando productos farmacéuticos para identificar la presencia de NDMA y están colaborando para investigar los orígenes de estas impurezas.

La FDA, una agencia que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., protege la salud pública al asegurar la seguridad, eficacia y protección de los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos para el uso humano, y los dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos alimenticios, productos que emiten radiación electrónica, y de regular los productos de tabaco en nuestra nación.

