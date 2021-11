La FDA américaine accorde la désignation de Découverte Révolutionnaire pour le test sanguin de détection du cancer du sein à un stade précoce développé par Datar Cancer Genetics

Le test utilise une technologie exclusive développée par la société pour détecter les cellules tumorales circulantes (CTC) spécifiques du cancer du sein. Des études ont montré que le test peut même détecter les cancers de stade 0 (CCIS) et de stade 1 avec une grande précision. Le test ne nécessite que 5 ml de sang et est indiqué pour les femmes asymptomatiques âgées de plus de 40 ans sur prescription médicale.

Dans le monde, plus de 2,3 millions de femmes sont atteintes d'un cancer du sein chaque année et la détection précoce est considérée comme essentielle pour la guérison.

« Nous sommes heureux que la FDA ait reconnu le potentiel de notre test pour la détection du cancer du sein à un stade précoce. Nous pensons que le test offrira des avantages définitifs pour le dépistage du cancer du sein dès qu'il aura reçu l'autorisation de mise sur le marché de la FDA », a déclaré le Dr Vineet Datta, directeur exécutif de la société. La société estime que la détection des CTC est la méthode la plus fiable et la plus précise pour la détection précoce du cancer, car elle permet de capturer et de caractériser les composants fonctionnels d'une tumeur plutôt que des fragments de cellules mortes. En ce sens, les CTC représentent une véritable micro-biopsie non invasive.

Le test est déjà disponible en Europe sous le nom de 'Trucheck™' et est marqué CE.

À propos de Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics est une société de recherche sur le cancer de premier plan, spécialisée dans les techniques non invasives permettant d'améliorer le diagnostic, les décisions de traitement et la gestion du cancer. Le centre de recherche sur le cancer de pointe de la Société est accrédité ISO, CAP et CLIA avec des installations à Guilford, au Royaume-Uni et en Inde. La société dessert des patients atteints de cancer au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis, dans le CCG et en Inde. La société poursuit des études cliniques de grande envergure, d'autres étant prévues aux États-Unis et en Europe, pour couvrir de multiples cancers qui ont un potentiel de guérison grâce à une détection précoce. La société envisage d'avoir plusieurs centres de test dans le monde d'ici 2024.

