La FDA propone normas que prohíben los cigarrillos mentolados y puros saborizados para prevenir la iniciación al tabaquismo en adolescentes y reducir significativamente la morbilidad y mortalidad relacionadas con el uso del tabaco

SILVER SPRING, Md., 29 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció hoy una propuesta de normas para productos de tabaco que prohíbe el mentol como sabor característico en cigarrillos y todos los sabores característicos (distintos del tabaco) en los puros. La medida tiene el potencial de reducir significativamente la morbilidad y mortalidad provocadas por el consumo de productos de tabaco combustible (el cual es señalado como la principal causa de muerte evitable en los Estados Unidos), al reducir la experimentación y la adicción entre los jóvenes y aumentar el número de personas que dejan de fumar.

"Las normas ayudarán a evitar que los niños se conviertan en la próxima generación de fumadores, y a que los fumadores adultos dejen de fumar", sostuvo Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. "Además, representan un paso importante para avanzar en la equidad en el acceso a la salud al reducir significativamente las disparidades de salud relacionadas con el tabaco".

Las normas se basan en datos científicos precisos y en pruebas que determinan el carácter adictivo y perjudicial de los productos de tabaco, y se basan en la Ley de Prevención del Tabaquismo y Control del Tabaco en la Familia, el cual prohibió todos los sabores característicos (distintos del tabaco y el mentol) en los cigarrillos en 2009. También son una pieza fundamental del reimpulsado programa Cancer Moonshot de la Administración para reducir la tasa de mortalidad por cáncer en al menos un 50 % en los próximos 25 años. Señalado como una de las principales causas de cáncer y de mortalidad por cáncer, el tabaquismo causa aproximadamente el 30 % de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos.

"La autoridad para establecer estándares de los productos de tabaco es una de las herramientas más poderosas que el Congreso otorgó a la FDA, y las acciones que proponemos pueden ayudar a reducir significativamente la iniciación al tabaquismo entre los jóvenes y aumentar las posibilidades de que los actuales fumadores dejen de fumar. Está claro que estos esfuerzos ayudarán a salvar vidas", afirmó el doctor Robert M. Califf, M.D., comisionado de la FDA. "El proceso de elaboración de normas es una gran oportunidad para que la sociedad haga oír su voz y ayude a dar forma a los esfuerzos en curso de la FDA para mejorar la salud pública".

La norma para productos de tabaco mentolados tendría un impacto significativo en la salud pública

El mentol es un aditivo aromático con sabor a menta que reduce la irritación y la dureza del tabaco. Esto aumenta su atractivo y hace que los cigarrillos mentolados sean más fáciles de consumir, sobre todo para los adolescentes y los adultos jóvenes. El mentol también interactúa con la nicotina en el cerebro para potenciar sus efectos adictivos. La combinación del sabor del mentol con los efectos sensoriales y su interacción con la nicotina en el cerebro aumentan la probabilidad de que los jóvenes que empiezan a consumir cigarrillos mentolados pasen a consumirlos con regularidad. El mentol también hace más difícil que las personas dejen de fumar.

En 2019, hubo más de 18.5 millones de fumadores de cigarrillos mentolados con 12 años de edad o más en los Estados Unidos. Los índices de uso fueron particularmente altos entre los adolescentes, los adultos jóvenes, los afroamericanos y otros grupos raciales y étnicos. Los estudios de modelización publicados estiman una reducción del 15 % en el consumo de tabaco a 40 años si se dejan de comercializar los cigarrillos mentolados en los Estados Unidos. Estos estudios también estiman que se evitarían entre 324,000 y 654,000 muertes atribuibles al tabaquismo en general (entre 92,000 y 238,000 entre los afroamericanos) en el transcurso de 40 años.

Una vez completada, la norma para productos de tabaco mentolados logrará:

reducir el atractivo de los cigarrillos, en particular entre los adolescentes y adultos jóvenes, al disminuir la probabilidad de que los no fumadores que de otro modo experimentarían con los cigarrillos mentolados pasen a fumar regularmente; y

mejorar la salud y reducir el riesgo de mortalidad de los actuales fumadores de cigarrillos mentolados, al disminuir el consumo de cigarrillos y aumentar la probabilidad de dejarlos.

La norma para productos de tabaco saborizados reduciría el riesgo entre los jóvenes

Los sabores característicos de los puros, como la fresa, la uva, el cacao y el ponche de frutas, aumentan su atractivo y facilitan su uso, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Más de medio millón de jóvenes en los Estados Unidos consumen puros saborizados, y en los últimos años la cantidad de jóvenes que prueban un puro todos los días es mayor a la de los que prueban un cigarrillo.

Una vez completada, esta norma para productos de tabaco logrará:

reducir el atractivo de los puros, en particular para los adolescentes y los adultos jóvenes, y disminuir la probabilidad de experimentación, el desarrollo de la dependencia a la nicotina y la progresión al uso regular; y

mejorar la salud pública al aumentar la probabilidad de que los actuales fumadores de cigarros dejen de fumar.

Es importante destacar que la FDA no puede ni tomará medidas contra los consumidores individuales por la posesión o el uso de cigarrillos mentolados o puros saborizados. Si estas normas se completan y entran en vigor, el control de la FDA sólo se dirigirá a los fabricantes, distribuidores, mayoristas, importadores y minoristas que fabriquen, distribuyan o vendan dichos productos dentro de los Estados Unidos y que no cumplan con los requisitos aplicables. Por otra parte, la normativa propuesta no incluye la prohibición de la posesión o uso por parte de los consumidores individuales.

Los organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos no ejecutan de forma independiente la ley, y no tienen la facultad para adoptar medidas para hacer cumplir, en nombre de la FDA, cualquier violación contra las autoridades de la FDA en materia de tabaco, incluida su normativa. Sin embargo, la agencia reconoce las preocupaciones relacionadas con la forma en que las fuerzas de seguridad estatales y locales puedan aplicar sus propias leyes de una manera que puede afectar a la equidad y la seguridad de una comunidad, en particular para las comunidades marginadas y subrepresentadas. Por ello, la FDA solicitará comentarios, entre otras cuestiones, sobre la mejor manera de explicitar las funciones correspondientes de la agencia y a las fuerzas de seguridad estatales y locales, así como consideraciones políticas relacionadas con las posibles implicancias raciales y de justicia social de las normas para productos de tabaco propuestas.

A partir del 4 de mayo de 2022, las personas podrán compartir sus comentarios sobre estas normas propuestas; la FDA los revisará cuando considere la adopción de futuras medidas. La agencia también convocará sesiones de audiencias públicas los días 13 y 15 de junio para ampliar el compromiso directo con la sociedad, incluidas las comunidades afectadas. Estas sesiones representan otra oportunidad para que las personas, las comunidades y las organizaciones compartan sus puntos de vista con la FDA, los cuales se grabarán y presentarán en los expedientes.

El público tendrá la oportunidad de presentar sus comentarios por medio electrónico o escrito directamente en los expedientes sobre las normas hasta el 5 de julio de 2022. Una vez que se hayan revisado y considerado todos los comentarios, la FDA decidirá si publica las normas definitivas para productos de tabaco.

La agencia también reconoce la importancia de garantizar un acceso amplio y equitativo a todas las herramientas y recursos que puedan ayudar a los fumadores a dejar de fumar. La FDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encuentran trabajando con socios federales para garantizar el apoyo a quienes intentan dejar de fumar, especialmente a aquellos pertenecientes a comunidades desatendidas. Muchos planes de cobertura médica cubren los servicios para dejar de fumar, como la medicación y el asesoramiento, sin ningún costo. Los fumadores interesados en dejar de fumar hoy mismo deben visitar smokefree.gov o llamar al 1-800-QUIT-NOW para informarse sobre los servicios para dejar de fumar disponibles en su estado.

