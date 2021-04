La FDA se compromete a tomar medidas basadas en la evidencia dirigidas a salvar vidas y prevenir futuras generaciones de fumadores

Los esfuerzos para prohibir los cigarrillos mentolados y de sabores se basan en la prohibición anterior de cigarrillos de sabores y representan medidas importantes para reducir la adicción y experimentación del tabaquismo entre los jóvenes, facilitar deja

SILVER SPRING, Md., 30 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que se compromete a avanzar en el desarrollo de dos normas para productos del tabaco y reducir significativamente las enfermedades y muertes causadas por el uso de productos del tabaco de combustión, la principal causa de muertes evitables en los EE.UU. La FDA está trabajando para emitir propuestas de normas para productos de tabaco el próximo año que prohibirán el mentol como un sabor característico en los cigarrillos, y prohibirán todos los sabores característicos (incluido el mentol) en los cigarrillos. La autoridad para adoptar normas para productos es una de las herramientas para la regulación del tabaco más poderosas que el Congreso le ha dado a la agencia. Esta decisión se basa en datos científicos claros y en pruebas que demuestran el carácter adictivo y perjudicial de estos productos, y se basa en importantes medidas anteriores que prohibieron otros cigarrillos con sabores en 2009.

"Prohibir el mentol -el último sabor permitido- en los cigarrillos y prohibir todos los sabores en los cigarrillos ayudará a salvar vidas, especialmente las de los afectados de forma desproporcionada por estos productos mortales. Con estas medidas, la FDA ayudará a reducir significativamente la iniciación de los jóvenes en la adicción, aumentar las posibilidades de dejar de fumar entre los fumadores actuales, y abordar las disparidades de salud experimentadas por las comunidades de color, las poblaciones de bajos ingresos, y las personas LGBTQ+, todos estos grupos son mucho más propensos a usar estos productos del tabaco", dijo la comisionada interina de la FDA, la doctora Janet Woodcock, M.D. "En conjunto, estas medidas representan enfoques poderosos, basados en la ciencia que tendrán un impacto extraordinario en la salud pública. Dotados de sólidas pruebas científicas, y con el pleno apoyo de la Administración (en inglés), creemos que estas medidas nos lanzarán en una trayectoria hacia el fin de las enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco en los EE.UU.".

La agencia está tomando medidas urgentes para reducir la adicción al tabaquismo y evitar muertes. Existen pruebas sólidas de que la prohibición del mentol ayudará a las personas a dejar de fumar. Los estudios demuestran que el mentol aumenta la atracción al tabaco y facilita la progresión para ser un fumador regular, especialmente entre los jóvenes y los adultos jóvenes. El mentol oculta los sabores desagradables y la dureza de los productos del tabaco, lo que hace que sea más fácil empezar a consumirlos. Los productos del tabaco con mentol también pueden ser más adictivos y más difíciles de dejar al potenciar los efectos de la nicotina. Un estudio External Link Disclaimer(en inglés) sugiere que la prohibición de los cigarrillos mentolados en los EE.UU. llevaría a que 923,000 fumadores más dejaran de fumar, entre ellos 230,000 afroamericanos, en los primeros 13 a 17 meses tras la entrada en vigor de la prohibición. Un estudio External Link Disclaimeranterior estimó que se evitarían unas 633,000 muertes, entre ellas unas 237,000 de afroamericanos.

"Durante demasiado tiempo, ciertos grupos de poblaciones, incluidos los afroamericanos, han sido objeto de un impacto desproporcionado del consumo de tabaco. A pesar del tremendo progreso que hemos hecho para que las personas dejen de fumar en los últimos 55 años, ese progreso no ha sido experimentado en todos por igual", dijo Mitch Zeller, J.D., director del Centro de Productos del Tabaco de la FDA. "Estas normas para cigarrillos de sabor reducirán la iniciación y el uso de cigarrillos y cigarros, reducirán las disparidades de salud y promoverán la equidad en la salud al abordar una fuente de daño significativa y dispar. En conjunto, estas políticas ayudarán a salvar vidas y a mejorar la salud pública de nuestro país mientras nos enfrentamos a la principal causa de enfermedad y muerte prevenible".

Si se implementan estas normas, la autoridad de la FDA de cualquier prohibición de los cigarrillos mentolados y de todos los cigarros con sabores sólo se dirigirá a los fabricantes, distribuidores, mayoristas, importadores y minoristas. La FDA no puede y no hará cumplir la prohibición contra la posesión o el uso de cigarrillos mentolados o de cualquier producto del tabaco por parte de los consumidores individuales. La FDA trabajará para asegurarse de que ningún producto del tabaco ilegal llegue al mercado.

Estas medidas son una oportunidad importante para lograr beneficios significativos en materia de salud pública y avanzar hacia la equidad en la salud. La FDA está trabajando rápidamente en estas dos cuestiones, y el siguiente paso será la publicación de las normas propuestas en el Registro Federal, dando así la oportunidad de recibir comentarios del público.

La agencia también reconoce la importancia de garantizar un acceso amplio y equitativo a todas las herramientas y recursos que pueden ayudar a los fumadores actualmente adictos que quieren dejar de fumar, incluidos los que fuman cigarrillos mentolados y que se verían afectados por estas medidas de salud pública. La FDA trabajará con sus socios de otras agencias federales para asegurarse de que quienes intentan dejar de fumar cuentan con el apoyo necesario. Los fumadores interesados en dejar de fumar hoy deben visitar smokefree.gov en español o llamar al 1-800-QUIT-NOW para informarse sobre los servicios para dejar de fumar disponibles en su estado.

La FDA también sigue enfocada en su supervisión reglamentaria de los cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS, por sus siglas en inglés). El Centro de Productos del Tabaco recientemente proporcionó una actualización (en inglés) de su trabajo en curso para llevar a cabo la revisión previa a la comercialización de los ENDS y otras aplicaciones de productos del tabaco, y ha emitido cartas de advertencia a los fabricantes de productos ENDS y a los minoristas que siguen vendiendo productos que están en el mercado ilegalmente. La FDA también ha realizado una importante inversión en una campaña multimedia de educación pública sobre los cigarrillos electrónicos. La campaña está dirigida a casi 10.7 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años que han usado alguna vez cigarrillos electrónicos o están dispuestos a probarlos, y destaca la información sobre los riesgos potenciales del uso de los cigarrillos electrónicos.

Antecedentes de las medidas tomadas hoy

Norma de productos con mentol

Hoy, la FDA aceptó una petición ciudadana que solicitaba que la agencia siguiera adelante con la elaboración de normas para prohibir el mentol en los cigarrillos, afirmando su compromiso de proponer dicha norma de producto.

La Ley de Control del Tabaco (TCA, por sus siglas en inglés) de 2009 no incluyó el mentol en su prohibición de los sabores característicos en los cigarrillos, dejando a los cigarrillos mentolados como los únicos cigarrillos de combustión con sabor que aún se comercializan en los EE. UU. La ley encargó a la FDA que siguiera estudiando la cuestión del mentol en los cigarrillos.

Desde entonces, la FDA ha solicitado la opinión de un comité consultivo independienteExternal Link Disclaimer, tal y como exige el TCA, y ha seguido demostrando su interés mediante la publicación de una Notificación Anticipada de Propuesta de Reglamentación (en inglés), la realización de una evaluación independiente (en inglés), y el apoyo a esfuerzos de investigación más amplios; todo ello con el fin de comprender mejor las diferencias entre los cigarrillos mentolados y no mentolados, y el impacto del mentol en la salud de la población.

Se calcula que en los EE.UU. hay casi 18.6 millones de fumadores actuales de cigarrillos mentolados. Pero el uso de cigarrillos mentolados entre los fumadores no es uniforme: de todos los fumadores afroamericanos, casi el 85% fuma cigarrillos mentolados, en comparación con el 30% de los fumadores de raza blanca que fuman mentolados. Además, entre los jóvenes, de 2011 a 2018, se observaron descensos en el uso de cigarrillos mentolados entre los jóvenes de raza blanca no hispanos, pero no entre los jóvenes afroamericanos no hispanos o los jóvenes hispanos.

Norma de productos de los cigarrillos con sabores

Después de la prohibición legal de 2009 de los sabores en los cigarrillos que no sean mentolados, el uso de los cigarrillos con sabores aumentó dramáticamente, lo que sugiere que los objetivos de salud pública de la prohibición de los cigarrillos con sabores pudieron haber sido perjudicados por la continua disponibilidad de estos cigarrillos con sabor.

Los cigarrillos y cigarritos con sabores producidos en masa son productos del tabaco de combustión que pueden parecerse mucho a los cigarrillos, plantean muchos de los mismos problemas de salud pública y son desproporcionadamente populares entre los jóvenes y otras poblaciones. En 2020, los estudiantes de secundaria afroamericanos no hispanos declararon haber fumado cigarrillos en los últimos 30 días a niveles dos veces superiores a los de sus homólogos de raza blanca.

Casi el 74% de los jóvenes de 12 a 17 años que consumen cigarrillos dicen que los fuman porque vienen en sabores que les gustan. Entre los jóvenes que han probado alguna vez un cigarro, el 68% de los usuarios de cigarritos y el 56% de los usuarios de cigarrillos con filtro afirman que su primer cigarro fue un producto con sabor. Además, en 2020, cada día más jóvenes probaron un cigarro en lugar de un cigarrillo.

