La FDI et Smile Train lancent un projet visant à améliorer la santé buccodentaire des enfants présentant une fente labio-palatine, la différence congénitale la plus répandue du visage et de la bouche

Les organisations à but non lucratif FDI (Fédération dentaire internationale) et Smile Train s'associent à GSK Consumer Healthcare pour lancer un projet biennal ayant pour but d'améliorer les stratégies de santé bucco-dentaire et de soins aux enfants présentant une fente labio-palatine.

La FDI et Smile Train élaboreront ensemble des outils pédagogiques sanitaires destinés aux dentistes et autres membres de l'équipe de soin. Elles créeront également des supports pour sensibiliser les patients porteurs de fente labio-palatine et leurs familles à l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire et aux enjeux de la santé bucco-dentaire au-delà de l'opération, et donner des conseils indispensables en la matière.

« Les fentes labio-palatines touchent 1 enfant sur 700 dans le monde », déclare Dr Kathryn Kell, présidente de la FDI. « Selon nos estimations, 100 bébés présentant une fente labio-palatine naissent chaque jour en Inde. Peu survivent. Aux États-Unis, il naît un bébé présentant cette anomalie toutes les 75 minutes. La FDI s'est engagée à apporter son soutien à ce groupe de patients vulnérables. »

La rééducation et la prise en charge des enfants impliquent souvent des disciplines spécialisées telles que les soins infirmiers, la chirurgie esthétique, la médecine dentaire pédiatrique, l'orthophonie et l'orthodontie. Ces services ne sont pour la plupart pas disponibles dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Aussi, de nombreux patients porteurs de fente labio-palatine n'auront jamais accès au traitement et aux soins dont ils ont besoin. En fournissant aux équipes locales formation et ressources pour offrir des soins de qualité, Smile Train travaille constamment à remédier à cet état de fait.

« Notre but est de souligner l'importance des dentistes au sein de l'équipe de prise en charge des fentes labio-palatines », explique Susannah Schaefer, présidente et PDG de Smile Train. « Il est essentiel pour les enfants présentant cette anomalie de recevoir des soins dentaires réguliers afin d'atténuer le risque élevé chez eux de maladies bucco-dentaires. Les professionnels de la santé bucco-dentaire se doivent d'aider les patients et leurs familles à adopter une hygiène buccale impeccable pour profiter ainsi de la meilleure qualité de vie possible. »

« Chez GSK, nous comprenons l'importance d'une bonne santé et d'une bonne hygiène bucco-dentaires pour tous, notamment pour ceux souffrant des problèmes médicaux spécifiques tels que les fentes labio-palatines », explique Jayant Singh, responsable mondial de la santé buccale chez GSK. « La prise en charge complète des fentes labio-palatines est un secteur prioritaire de notre partenariat avec Smile Train et le rôle du dentiste y est vital. Nous sommes donc ravis de la collaboration de la FDI avec Smile Train dans cet important projet biennal, qui pourrait changer la vie de ceux qui en bénéficieront, et du financement qu'apporte GSK. »

À propos de la FDI

La FDI est le principal organisme représentatif de plus d'un million de dentistes dans le monde. Son objectif est de promouvoir une santé bucco-dentaire optimale dans le monde. Elle regroupe près de 200 associations nationales et groupes de spécialistes de plus de 130 pays. Elle est basée à Genève en Suisse.

À propos de Smile Train

Smile Train propose aux professionnels de santé des formations, financements et ressources afin d'offrir aux enfants du monde entier présentant des fentes labio-palatines des opérations et des soins complets gratuits. Sa solution durable et son modèle évolutif permettent de traiter les fentes labio-palatines, d'améliorer sensiblement et à long terme la vie des enfants, notamment leur aptitude à manger, respirer et parler.

Pour en savoir plus sur le lancement du projet Smile Train, FDI et GSK, rendez-vous sur le site : smiletrain.org/fdi.

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. En 2018, GSK Consumer Healthcare a annoncé un partenariat quinquennal avec Smile Train afin de soutenir ses programmes de chirurgie, de formation médicale, de sensibilisation et de soins complets des fentes labio-palatines.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.gsk.com/smiletrain

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966945/FDI_Smile_Train.jpg

