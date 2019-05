La Federación Mundial de Hemofilia (FMH) da la bienvenida a Bayer al Programa de ayuda humanitaria de la FMH

MONTREAL, 23 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El objetivo del Programa de ayuda humanitaria de la FMH es mejorar la falta de acceso a la atención y el tratamiento para personas con trastornos de la coagulación hereditarios en países en vías de desarrollo, lo cual constituye un esfuerzo de importancia fundamental para la comunidad de trastornos de la coagulación. Hoy, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) y la FMH USA tienen el orgullo de anunciar que Bayer se ha unido al Programa de ayuda humanitaria de la FMH.

El compromiso de Bayer consiste en una alianza de cinco años, a partir de 2019, que aportará tratamientos de factor VIII adicionales a personas con hemofilia A, en más de 60 países en los que el Programa de ayuda humanitaria de la FMH opera con el propósito de ayudar a las personas que cuentan con poco o nulo acceso a la atención. En 2019, Bayer se ha comprometido a donar 50 millones de unidades internacionales (UI) de productos de tratamiento a través del Programa de ayuda humanitaria de la FMH. Este donativo beneficiará hasta a 5,000 personas con hemofilia A. La empresa también proporcionará asistencia financiera a fin de apoyar la capacitación e instrucción de profesionales de la salud sobre la administración segura y exacta de dichos tratamientos.

"El Programa de ayuda humanitaria de la FMH contribuye a satisfacer una urgente e importante necesidad de salud pública, y estos esfuerzos no serían posibles sin el apoyo de empresas como Bayer", afirmó Alain Weill, presidente de la FMH. "El anuncio de hoy es un ejemplo de la manera en la que estas alianzas nos permiten continuar proporcionando acceso al tratamiento a quienes más lo necesitan, sin importar el lugar donde vivan."

Para muchas personas con hemofilia en todo el mundo, el acceso a la atención y el tratamiento puede resultar un importante desafío cotidiano. Mediante la ampliación del Programa de ayuda humanitaria de la FMH, el aumento en las donaciones multianuales significa que las personas con trastornos de la coagulación de países en vías de desarrollo ahora podrán tener acceso continuo al tratamiento en casos de emergencia, hemorragias agudas, cirugías correctivas, así como también profilaxis para niños pequeños.

Tan solo en el 2018, más de 18,400 pacientes recibieron tratamiento gracias al Programa de ayuda humanitaria de la FMH. Esta cifra rebasa el número total de pacientes que recibió tratamiento a través del programa entre 1996 y 2016. El año pasado se lograron resultados importantes: 1,546 personas empezaron a recibir tratamiento profiláctico desde que arrancó la ampliación del programa; se administró tratamiento para más de 58,458 hemorragias agudas, y se completaron más de 685 cirugías en el 2018.

"La FMH es líder en la atención de las necesidades insatisfechas de personas con hemofilia a escala mundial y nos enorgullece apoyar esta iniciativa, que esperamos marcará una diferencia importante para quienes más ayuda necesitan", afirmó el doctor Michael Devoy, director de asuntos médicos y farmacovigilancia de la División de farmacéuticos de Bayer, y director general de medicina de Bayer.

Acerca de la hemofilia y otros trastornos de la coagulación

La hemofilia, la enfermedad de Von Willebrand, los trastornos plaquetarios hereditarios y otras deficiencias de factores de la coagulación son padecimientos hemorrágicos de por vida que impiden que la sangre coagule adecuadamente. Las personas con trastornos de la coagulación no tienen cantidades suficientes de un factor de coagulación específico, una proteína de la sangre que controla las hemorragias, o bien este no funciona adecuadamente. La gravedad del trastorno de coagulación de una persona generalmente depende de la cantidad de factor de coagulación que falta o no funciona adecuadamente. Las personas con hemofilia pueden padecer hemorragias incontroladas como resultado de una lesión aparentemente menor. Las hemorragias en articulaciones y músculos provocan dolor y discapacidad graves, mientras que las hemorragias en órganos principales, tales como el cerebro, pueden causar la muerte.

Acerca del Programa de ayuda humanitaria de la FMH

La ampliación del Programa de ayuda humanitaria de la FMH mejora la falta de acceso a la atención y el tratamiento proporcionando un apoyo muy necesario a personas con trastornos de la coagulación hereditarios en países en vías de desarrollo. Al ofrecer un flujo más previsible y sustentable de donaciones de ayuda humanitaria, el Programa de ayuda humanitaria de la FMH permite a los pacientes tener un acceso consistente y confiable al tratamiento y la atención. Nada de lo anterior sería posible sin el generoso apoyo de Sanofi Genzyme y Sobi, nuestros aliados visionarios; de Grifols, CSL Behring, y GC Pharma, nuestros aliados corporativos; y de Roche y Bayer, nuestros nuevos donantes.

Para saber más acerca del Programa de ayuda humanitaria de la FMH visite www.treatmentforall.org

Acerca de la Federación Mundial de Hemofilia

Durante más de 50 años, la Federación Mundial de Hemofilia (FMH), organización internacional sin fines de lucro, ha estado dedicada a mejorar las vidas de las personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación hereditarios. Fundada en 1963, constituye una red mundial de organizaciones de pacientes en 140 países y cuenta con el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la salud. Para saber más acerca de la FMH visite www.wfh.org.

En Estados Unidos, las solicitudes de donativos de beneficencia para los fines comunes de la FMH y la FMH USA se realizan a través de la FMH USA, entidad constituida bajo la cláusula 501(c)3.

Si desea más información: Contacto para medios: Neha Suchak, Directora de marketing y comunicaciones, nsuchak@wfh.org, Tel.: (514)875-7944, # 2857

FUENTE World Federation of Hemophilia

Related Links

http://www.wfh.org



SOURCE World Federation of Hemophilia