La Fédération dentaire internationale demande comment l'industrie peut stimuler l'innovation pour améliorer la santé bucco-dentaire

Avant la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire du dimanche 20 mars, la FDI et d'éminents acteurs de l'industrie dentaire se réuniront lors d'un événement spécial en ligne (17 mars) pour discuter du rôle de l'innovation et de la technologie dans l'avenir de la santé bucco-dentaire.

GENÈVE, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (WOHD) est célébrée chaque année, dans le monde entier, le 20 mars. Dans l'esprit de la campagne 2022 de la WOHD, Soyez fiers de votre bouche – pour votre bonheur et votre bien-être, qui préconise une réponse multisectorielle pour faire face au fardeau des maladies bucco-dentaires, la Fédération dentaire internationale (FDI) réunira d'éminents partenaires de l'industrie dentaire dans un webinaire pour discuter du rôle de l'innovation et de la technologie dans l'avenir de la santé bucco-dentaire.

La campagne WOHD 2022 met l'accent sur le fait qu'une bouche en mauvaise santé peut avoir de graves répercussions sur tous les aspects de la vie, tels que le bien-être émotionnel, social, mental et physique général. Par conséquent, une action concertée entre les groupes de parties prenantes - grand public, gouvernements et décideurs politiques, et industrie dentaire - est nécessaire pour lutter contre les maladies bucco-dentaires, qui touchent environ 3,5 milliards de personnes dans le monde, la carie dentaire sur les dents permanentes étant la maladie la plus répandue dans le monde.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies révolutionnent la dentisterie, facilitent le travail des professionnels, améliorent l'expérience des patients, facilitent l'accès aux soins pour les populations mal desservies et vulnérables, et conduisent la transformation vers des pratiques durables. Le webinaire, auquel participeront les partenaires industriels officiels de la WOHD, mettra en lumière les contributions que les principaux leaders de l'innovation apportent à l'amélioration de la santé bucco-dentaire et de la qualité de vie des personnes dans le monde.

Le professeur Paulo Melo, président du groupe de travail de la WOHD, déclare : « Le 20 mars de chaque année, nous demandons au monde de s'unir pour aider à réduire la charge mondiale des maladies bucco-dentaires, qui affectent les individus, les systèmes de santé et les économies partout dans le monde. Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle à la santé générale, au bien-être et à la qualité de vie. Les partenaires industriels ont un rôle clé à jouer en fournissant les produits, technologies et équipements nécessaires pour faciliter la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies bucco-dentaires ».

Les précieux partenaires de la campagne Unilever , Dentsply-Sirona et Align Technology présenteront leurs points de vue sur les stratégies, les technologies et les outils qui façonnent l'avenir de la santé bucco-dentaire en aidant les professionnels de l'art dentaire dans la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies bucco-dentaires afin que les personnes puissent être fières de leur bouche.

Unilever mettra en avant sa nouvelle campagne « Don't Wait Until It's Too Late #TalkToADentist » et les avantages de la télédentisterie. La campagne repose sur la conviction que chacun devrait pouvoir accéder à des soins dentaires spécialisés, pratiques et abordables.

Align Technology expliquera comment les technologies dentaires numériques peuvent contribuer à éduquer les patients, à améliorer leur expérience de traitement et à aider les cliniciens à établir des soins préventifs dans le cadre d'un parcours de santé bucco-dentaire durable.

Dentsply-Sirona expliquera comment ses dernières innovations numériques améliorent l'accès à des soins de haute qualité, permettant des solutions spécifiques aux patients avec des flux de travail numériques de bout en bout alimentés par l'intelligence artificielle, permettant aux professionnels dentaires de se concentrer sur ce qui compte le plus : traiter leurs patients et créer des sourires en bonne santé.

L'évènement en ligne , qui débutera à 14 h, heure d'Europe centrale, ou à 8 heures, heure de l'Est, le 17 mars, sera diffusé sur Oral Health Campus (Campus de la santé bucco-dentaire). Participez au webinaire et découvrez comment ces innovations disruptives peuvent avoir un énorme impact sur les connaissances et le comportement des patients en matière de santé bucco-dentaire à l'avenir, et comment les dentistes et les équipes dentaires seront en mesure de fournir des interventions plus sûres et plus efficaces, tant au niveau individuel que de la population.

