La Fédération dentaire internationale (FDI) a déclaré que le thème de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire de 2021 à 2023 serait : Sois fier de ta bouche

Représentant plus d'un million de dentistes dans le monde, la Fédération dentaire internationale (FDI) dévoile le thème de sa campagne triennale « Sois fier de ta bouche » pour la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire.

GENÈVE, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire (WOHD) est célébrée chaque année dans le monde entier le 20 mars. Son but : donner aux gens les outils et les connaissances nécessaires pour prévenir et contrôler les maladies bucco-dentaires, qui touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde. WOHD encourage les gens à prendre soin de leur santé bucco-dentaire en adoptant une bonne hygiène buccale et en contrôlant les facteurs de risque. Préserver la santé bucco-dentaire contribue également à garder l'esprit et le corps en bonne santé, ainsi qu'à se protéger contre la propagation des infections.

Pour les trois prochaines années, le thème principal de la campagne WOHD sera : « Sois fier de ta bouche ». Avec cet appel à l'action stimulant, la FDI espère motiver les gens à valoriser et à prendre soin de leur bouche et à comprendre qu'en agissant ainsi, ils peuvent également aider à protéger leur santé et leur bien-être général.

Les gens peuvent soutenir la campagne en utilisant l' outil d'affichage personnalisé en ligne #MouthProud pour placer un cadre de tableau sur leur bouche et symboliser ainsi qu'elle est importante. Ce geste est un moyen de s'engager personnellement à donner la priorité à sa santé bucco-dentaire. Cela peut se faire en toute sécurité depuis chez soi, et chacun peut montrer sa solidarité avec la campagne et contribuer au mouvement mondial en partageant ses images sur le Mouth Proud Wall .

Chaque année, la FDI enregistre des centaines d'événements lors de la champagne WOHD qui touchent des millions de personnes dans le monde entier. Ces événements sont organisés par des associations dentaires membres et des groupes de spécialistes, ainsi que par la communauté des soins de santé au sens large. En 2021, la FDI veillera à ce que chaque célébration en personne respecte les lignes directrices locales en matière de santé publique.

« Il est primordial que nos célébrations de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire soient menées en toute sécurité, a déclaré le Dr Gerhard K. Seeberger, président de la FDI. La pandémie de COVID-19 a changé la nature et l'ampleur des événements en personne, mais avec les technologies actuelles, il est possible de faire bien plus. Aujourd'hui, nous avons plus de temps pour organiser des événements de campagne à faible risque et percutants pour mars 2021. J'encourage tout le monde à visiter www.worldoralhealthday.org et à utiliser la richesse des ressources disponibles gratuitement. »

Préparez-vous à être #MouthProud : soyez fier de ce que votre bouche peut vous apporter. Valorisez-la et prenez-en soin pour vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

