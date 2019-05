La Fédération internationale de la fourrure dévoile un exposé documentaire sur les mythes de l'industrie de la fourrure

LONDRES, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- La Fédération internationale de la fourrure est désireuse de contester les affirmations selon lesquelles les animaux sont écorchés vifs pour leurs peaux, afin d'approvisionner l'industrie de la mode. D'après la Fédération internationale de la fourrure, une vidéo diffusée en 2009 montrant un raton laveur écorché vif pour sa fourrure a entraîné un embargo sur la fourrure dans la mode. Une équipe d'avocats de haut rang et de consultants médiatiques a été recrutée pour analyser la situation.

Les enquêteurs recrutés par la Fédération internationale de la fourrure (IFF - International Fur Federation) affirment avoir découvert des éléments prouvant que cette vidéo était truquée. Ils ont ensuite réalisé un documentaire explorant le potentiel complot international visant apparemment à détruire la réputation du commerce des fourrures.

Ce documentaire a été produit par Phil Braund, ancien producteur principal pour ITV News au Royaume-Uni, maintenant à la retraite, à l'origine au cours de ses 20 ans de carrière des plus grands scoops en infiltration de la chaîne.

La séquence de 2009, intitulée « A shocking look inside Chinese fur farms » (Un coup d'œil choquant à l'intérieur des fermes à fourrure chinoises), a provoqué une profonde indignation de la part du public et a probablement contribué à l'abandon de la fourrure sur les podiums par les grandes marques de mode haut de gamme.

La Fédération internationale de la fourrure pense aujourd'hui disposer de « preuves irréfutables » que cette vidéo a été mise en scène par des défenseurs des droits des animaux dans une tentative potentiellement délibérée de porter atteinte à l'industrie. L'IFF affirme que ses enquêteurs ont été en mesure de persuader les hommes de confesser devant la caméra qu'une femme, faisant prétendument partie d'une organisation de défense des droits des animaux, les avaient soudoyés pour réaliser cette imposture.

Ces hommes ont fourni à un avocat une déclaration sous serment qui, selon l'IFF constitue une preuve accablante d'un complot visant à porter préjudice à l'industrie de la fourrure.

Mark Oaten, PDG de l'IFF, a déclaré : « Nous avons enduré 13 années d'attaques à l'encontre de notre industrie, mais nous espérons maintenant avoir mis fin à cela. Notre industrie ne va plus se contenter de subir ces attaques et de permettre à des fanatiques de s'introduire dans les salles de conseil des créateurs et de porter préjudice à nos activités commerciales. »

Le documentaire de l'IFF est accessible à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=y8lZQnTbn-A&feature=youtu.be

À propos de la Fédération internationale de la fourrure

La Fédération internationale de la fourrure (IFF - International Fur Federation) est l'organisation mondiale qui représente les associations de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la fourrure. Elle compte des membres dans 38 pays à travers le monde. L'IFF encourage des normes élevées en matière de bien-être pour les animaux sauvages et d'élevage, évalue l'impact environnemental de l'industrie de la fourrure, avec un code de pratique clair, tout en faisant la promotion de la transparence pour le consommateur, et en soutenant les jeunes individus et les start-ups souhaitant entrer dans le secteur.

SOURCE International Fur Federation