JEDDAH, Arabie saoudite, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La sprinteuse saoudienne Yasmeen Al-Dabbagh conserve son titre de femme la plus rapide d'Arabie saoudite, en remportant la médaille d'or du sprint sur 100 mètres aux Jeux saoudiens.

Cette victoire intervient un peu plus d'un an après la participation de Yasmeen Al-Dabbagh aux Jeux olympiques de Tokyo, au cours desquels elle a participé au sprint sur 100 mètres et a également joué le rôle de porte-drapeau du Royaume d'Arabie saoudite. Elle a également pris part au 18e championnat du monde d'athlétisme qui s'est tenu à Eugene, dans l'Oregon, plus tôt cette année. Yasmeen détient le titre de femme la plus rapide d'Arabie saoudite après avoir battu le record national du sprint féminin sur 100 mètres.

Commentant son exploit aux Jeux saoudiens, Yasmeen, a déclaré : « Les Jeux saoudiens ont été une expérience unique et un rêve devenu réalité. Je suis très heureuse de mon résultat, d'autant plus qu'il s'est produit ici même, dans mon pays bien-aimé. Mon plus grand souhait est que cela puisse servir d'inspiration à nos jeunes athlètes féminines saoudiennes, qu'avec la bonne discipline, l'entraînement et l'engagement, vos rêves sont plus proches que vous ne le pensez. » Évoquant l'avenir, elle a ajouté : « J'ai d'autres objectifs à atteindre, mais pour l'instant, je vais fêter cette victoire et reprendre mon entraînement rigoureux avec mes entraîneurs, afin de pouvoir représenter pleinement mon pays lors de futurs événements. »

En plus de ses exploits sportifs et de l'entraînement rigoureux et discipliné que ceux-ci exigent, Yasmeen travaille dans l'une des quatre grandes sociétés de conseil, Bain & Co. Elle a obtenu son diplôme de l'université de Columbia à New York en 2019, où elle s'est spécialisée en économie financière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1940452/SA_Fastest_Female_Sprinter.jpg

SOURCE Al-Dabbagh Group