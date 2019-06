La Feria de Inversión y Exposición de Productos Básicos del Sur y Sureste de Asia, edición 2019, se realizó en Kunming, en la provincia china de Yunnan

KUNMING, China, 14 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La Feria de Inversión y Exposición de Productos Básicos del Sur y Sureste de Asia (South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair, SSACEIF), edición 2019, se realizó el 12 de junio de 2019 en Kunming, capital de la provincia de Yunnan, ubicada al sudoeste de China.

Según el Comité Ejecutivo de la SSACEIF, la exposición contó con la participación de 74 países, regiones y organizaciones internacionales. Un total de 3.348 empresas locales y del extranjero asistieron a la SSACEIF, de las cuales casi la mitad son compañías extranjeras.

Bajo el lema "Mejor Entrada y Mayor Potencia para un Desarrollo y Prosperidad en Común", Sri Lanka fue el país eje de la SSACEIF, edición 2019, y el país de honor fue Camboya.

Con 17 pabellones en un área de aproximadamente 170.000 metros cuadrados, también se incluyeron seis importantes áreas de exposición específicamente para destacar atracciones y eventos de los temas presentados, incluso sur de Asia, sureste de Asia, países del extranjero, área local y la Exposición China-Sur de Asia.

En comparación con la previa SSACEIF, por primera vez se incluyen pabellones centrados en la cooperación para la inversión de la iniciativa Cinturón y Ruta, energía ecológica y productos de bosques naturales. También se expusieron tecnologías digitales de la provincia de Yunnan en una zona recientemente inaugurada.

Desde el miércoles, que fue el primer día de la SSACEIF, la habitual Sección de la Exposición de China-Sur de Asia ha estado inaugurada oficialmente, y estará abierta al público todo el año, donde características y bienes básicos tradicionales de países del sur y del sudeste asiático exhibidos en la exposición CSA se mantendrán como una feria regular. La sección incluyó dos zonas grandes del pabellón Nacional y el pabellón Intercambio Destacado de Productos Básicos, que cubren un área de 10.000 metros cuadrados.

Los contratos a firmarse durante la SSACEIF, edición 2019, se estimaron en un total de más de 600.000 millones de yuanes (aproximadamente US$86.700 millones), según el Comité Ejecutivo de la SSACEIF.

Otras 14 series de eventos y actividades, incluso el 3er. Foro Comercial China-Sur de Asia, el 2do. Foro de Cooperación China-Sur de Asia y el 7mo. Foro de Expertos China-Sudeste de Asia, también se realizarán durante el evento de siete días.

FUENTE The Executive Committee of the SSACEIF

