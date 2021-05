La Feria de los Nuevos Motores de Crecimiento 2021 de Qingdao se llevará a cabo en julio

La feria se enfocará en ofertas y tecnologías de las 500 principales empresas del mundo y las 500 principales de China, así como de líderes de la industria, empresas unicornio y gacela, además de sus proyectos conjuntos. Las exhibiciones cubren múltiples sectores, entre los que se incluye fabricación inteligente, innovación en tecnología y estilos de vida de primera calidad. Hasta la fecha, más de 600 firmas de más de diez países y regiones, entre ellas Alemania, Italia, Japón, Suiza y los Estados Unidos, han solicitado participar en la feria, entre ellas: Festo, con sede en los Estados Unidos, Sika de Suiza y Jetway Technologies de Singapur, así como Zhejiang Geely Holding Group, GCL Group, Inspur y Huawei New Energy de China.



La feria presentará una nutrida línea de tecnologías de vanguardia, incluidas las mejores máquinas inteligentes de corte láser de potencia ultraalta del mundo de la empresa italiana Penta Laser, y el primer sistema 5G altamente confiable para minas del Shandong Energy Group. El sistema inteligente de cuidado a la tercera edad de la empresa japonesa Health Solution hará su debut global, mientras que la alemana Continental AG organizará un espectáculo en línea para sus múltiples líneas de productos. Además, en respuesta al objetivo declarado por China de alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono y neutralidad de carbono, Shandong Heavy Industry Group presentará sus soluciones líderes a nivel mundial, entre las que se incluyen camiones de carga pesada impulsados por hidrógeno, automóviles de pasajeros y celdas de combustible.

La feria de este año contará con elementos presenciales y en línea. La exhibición presencial de 23.000 metros cuadrados se segmentará en los Pabellones Multinationals, Shandong y Enterprise. La exposición en línea, compuesta por las Galerías Shandong y Enterprise, ofrecerá la oportunidad de que unos 500 expositores exhiban sus productos. Además, se han programado 100 presentaciones en línea y eventos de generación de contactos que tendrán lugar simultáneamente con la feria.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1520527/2021.jpg

FUENTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

