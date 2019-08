La feria de Qingdao, Nuevos impulsores de crecimiento 2019, se celebrará en octubre

La Feria incluye una zona de exhibición de 23 700 metros cuadrados, conferencias y seminarios. La zona de exhibición consta de una zona de exhibición temática, cinco zonas de exhibición especializadas y cuatro zonas de exhibición especiales. La zona de exhibición temática mostrará logros y proyectos clave. Además, promocionará 16 ciudades de prefecturas: planes de desarrollo, proyectos clave y parques tecnológicos. También habrá una zona dedicada a destacar las características únicas de las marcas locales. Las cinco zonas de exhibición especializadas albergarán una colección de empresas multinacionales, nacionales establecidas y líderes del sector de áreas tales como fabricación, vida inteligente, energía nueva, materiales nuevos y el sector naval. Incluirá una zona que agrupará empresas especializadas en industrias emergentes que, en su conjunto, destacarán productos y tecnologías nuevas y buscarán oportunidades de colaboración. Las cuatro zonas de exhibición especiales estarán dedicadas a logros científicos y tecnológicos, instituciones de inversión financiera, proveedores de servicios turísticos y agricultura moderna y eficaz para demostrar algunos de los últimos éxitos entre empresas, universidades e instituciones de investigación. Además, destacará ofertas turísticas de temática cultural y especialidad.

En la feria participarán representantes de los diez mayores sectores industriales de Shandong, miles de proyectos cooperativos, ejecutivos de multinacionales, organizaciones y asociaciones internacionales, según Yu Fenggui, presidente y secretario del Liderazgo del Partido del subconsejo CCPIT de Shandong.

El registro para la Feria está abierto y 352 empresas han mostrado interés en participar en el evento, incluidas 12 de las mejores 500 empresas del mundo y 15 de las mejores 500 empresas chinas.

