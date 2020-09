La Feria del Juguete 2021 de Núremberg ocupará por primera vez una fecha en verano

- Decisión oficial del Consejo de Vigilancia de la Spielwarenmesse eG

- La pandemia de Covid-19 como causa de la prórroga

NUREMBERG, Alemania, 30 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Tradicionalmente, la Feria del Juguete tiene lugar a principios de año en el Recinto Ferial de Núremberg. Debido a la persistente pandemia de Covid-19 se suspendió a tiempo la celebración entre el 27 y el 31 de enero de 2021. Por primera vez en su historia, la Spielwarenmesse eG, como organizador, postpone la feria líder internacional del ramo al verano. Esta decisión se debe sobre todo al aumento de contagios y además a las restricciones de viaje. El Consejo de Vigilancia tomó la decisión en su reunión del 24 de septiembre.

No hay una solución a corto plazo para el problema de Covid-19. Las condiciones fundamentales han cambiado radicalmente, y la preocupación por la salud de todos los participantes no permiten garantizar la celebración y la calidad tradicional de la Feria del Juguete a finales de enero. De nuevo aumentan dramáticamente las infecciones con Covid-19 en muchos países, por lo que rigen ahora también nuevas restricciones de viaje para muchas ciudades europeas. Este desarrollo provoca entre expositores y visitantes serias reservas a participar en una feria internacional – el equipo de la Feria del Juguete pudo comprobar esta inseguridad en intensos diálogos.

„Sentimos tener que postponer la Feria del Juguete 2021", dice Ernst Kick, presidente del Consejo de Administración de la Spielwarenmesse eG. Hasta ahora se cumplían todos los requisitos para la realización de la 72 edición de la Feria en enero. El concepto de higiene, basado en las normas generales del gobierno de Baviera y desarrollado conjuntamente con NürnbergMessse y las autoridades sanitarias, fue bien acogido por todos los interesados. „Quiero agradecer su aportación a todos los que nos han acompañado en este camino, y estoy seguro de que las mejoras para futuras ferias serán beneficiosas para la participación", explica Kick.

La Spielwarenmesse eG negocia actualmente con NürnbergMesse para encontrar una nueva fecha para la Feria del Juguete 2021. Entre tanto, la página web www.spielwarenmesse.de les ofrece a los expositores, comerciantes, compradores y representantes de los medios, numerosas ofertas e informaciones en torno a la Feria del Juguete. La plataforma digital se amplía contínuamente como oferta de servicios y medida de flanqueo para la experiencia física de la Feria.

