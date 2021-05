La fête des mères : le président Xi Jinping puise son inspiration dans l'exemple de sa mère qui a façonné sa vision de la vie et de la gouvernance

BEIJING, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Pour le président chinois Xi Jinping, « la famille est la première salle de classe du peuple et les parents sont les premiers enseignants des enfants. » Les paroles indélébiles de sa mère, Qi Xin, et le bel exemple de cette femme extraordinaire, membre du Parti, irriguent profondément la vision de Xi Jinping sur la vie et la philosophie de la gouvernance, l'incitant à remplir solennellement son devoir envers la nation et le peuple.