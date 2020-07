La Filarmónica de Los Ángeles se asocia con KCET para la producción de la nueva serie de PBS, IN CONCERT AT THE HOLLYWOOD BOWL, bajo la conducción de Gustavo Dudamel

"LA Phil es una institución emblemática y disfrutar de la serie de conciertos de verano en el Hollywood Bowl es un momento inolvidable de un sinfón de angelinos. Nos emociona que esta colaboración ayude a llevar el arte y la cultura a millones de hogares de espectadores cuando más lo necesita nuestra comunidad", dijo Juan Devis, director creativo de KCET. "El sur de California alberga a una de las comunidades culturales más importantes del mundo y tenemos la innegable e importante responsabilidad de compartir estas icónicas presentaciones de años previos con el público local y con espectadores de todo el país".

La presidenta del Hollywood Bowl y directora de operaciones de Los Angeles Philharmonic Association, Gail Samuel, comentó: "KCET desempeña un papel crucial en la vida cultural del sur de California, pues lleva 50 años dando fe de nuestra historia. Cuando el Hollywood Bowl cerró sus puertas por primera vez en casi un siglo de vida a consecuencia de la pandemia, nos sentimos devastados, al igual que los miles de familias que han hecho del Bowl una tradición veraniega por generaciones. Gracias a la alianza con KCET, podremos gozar de una temporada del Hollywood Bowl después de todo, justo en los hogares de los amantes de la música en el sur de California y el resto del país".

Los próximos episodios de IN CONCERT AT THE HOLLYWOOD BOWL se transmitirán de la siguiente manera (calendario sujeto a cambios):

Miércoles, 19 de agosto a las 9pm: "Hecho en México"

Presentando a Gustavo Dudamel y LA Phil con interpretación de El Nereidas de Dimas de Marquez, Rodrigo y Gabriela con Gustavo Dudamel y LA Phil, Natalia Lafourcade con Gustavo Dudamel y LA Phil, Los Ángeles Azules con YOLA (Youth Orchestra Los Angeles) y La Santa Cecilia.

Miércoles, 26 de agosto a las 9pm: "Gustavo and Friends"

Presentando a Gustavo Dudamel y LA Phil con interpretación de fragmentos de El lago de los cisnes con Misty Copeland, Pablo Ferrández, Gustavo Dudamel y LA Phil con interpretación de una selección del Concierto para cello de Dvorak, Gustavo Dudamel y LA Phil interpretando Fanfarria para el hombre común de Copland, así como Gustavo Dudamel, LA Phil, Amanda Majeski, J'Nai Bridges, Issachah Savage, Ryan Speedo Green y Los Angeles Master Chorale (LAMC) con una interpretación del final de la Sinfonía No. 9 de Beethoven.

Miércoles, 2 de septiembre a las 9pm: "Jazz at the Hollywood Bowl"

Presentando a Dianne Reeves con Iván Lins, Christian McBride, Chucho Valdés, Cecile McLorin Salvant, Kamasi Washington y Mega Nova (Herbie Hancock, Carlos Santana y Wayne Shorter).

Miércoles, 9 de septiembre a las 9pm: "Musicals and the Movies"

Presentando a Kristin Chenoweth con Kevin Stites y LA Phil, Audra McDonald con Bramwell Tovey y LA Phil, Sutton Foster con Brian Stokes Mitchell, Gustavo Dudamel y LA Phil.

Miércoles, 16 de septiembre a las 9pm: "Música Sin Fronteras"

Presentando a Vin Scully, Gustavo Dudamel y LA Phil, Carlos Vives, Café Tacvba y Siudy Garrido Flamenco Dance Theater con LA Phil bajo la conducción de Paolo Bortolameolli para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana.

Miércoles, 23 de septiembre a las 9pm: "Fireworks!"

Presentando a Pink Martini, Thomas Wilkins, Nile Rodgers & CHIC, Diego El Cigala, Gustavo Dudamel y LA Phil con una selección de la Suite Firebird de Stravinsky, y con John Williams y LA Phil interpretando música de Star Wars.

La nueva serie IN CONCERT AT THE HOLLYWOOD BOWL quedará incluida en la nutrida programación de los miércoles por la noche diseñada por KCET para destacar la resiliencia de la comunidad artística. Con el tema "Create Wednesday", la programación también contará con programas populares de arte y cultura previamente transmitidos por KCET y PBS, como la original serie artística de KCET premiada en los Emmy®, ARTBOUND, y la selección de películas realizadas por estudiantes FINE CUT, así como la destacada serie de televisión de artes interpretativas de los Estados Unidos producida por PBS, GREAT PERFORMANCES. La programación también incluye la nueva serie semanal local SOUTHLAND SESSIONS, que celebra la creatividad y el espíritu de las comunidades del arte y la cultura de Los Ángeles al presentar un diverso espectro de contenidos de diversas voces prominentes del sur de California para llevar a cabo "sesiones" íntimas virtuales.

El Hollywood Bowl es uno de los anfiteatros naturales más grandes del mundo con un aforo para casi 18,000 personas y ha sido la sede veraniega de la Filarmónica de Los Ángeles desde su inauguración oficial en 1922; el recinto ha albergado a los artistas de mayor grandeza de todos los géneros musicales y ofrece algo para todos los gustos. En febrero de 2018, el Hollywood Bowl fue nombrado Mejor Gran Recinto para Conciertos al Aire Libre por 14º año consecutivo durante la 29ª edición anual de los Premios Pollstar y, en noviembre de 2018 recibió el premio Top Amphitheater en el marco de los Billboard Live Music Awards 2018 por segundo año consecutivo. Para millones de melómanos del sur de California, el Hollywood Bowl es sinónimo de verano.

Si desea mantenerse al día, siga a @KCET @LAPhil e #InConcertAtTheHollywoodBowl en redes sociales.

ACERCA DE KCET

Al aire, en línea y en la comunidad, KCET desempeña un papel crucial para la riqueza cultural y educativa del sur y el centro de California. KCET ofrece una amplia gama de programas premiados, así como lo mejor de los programas de televisión pública de todo el mundo. A lo largo de su historia de 54 años, KCET ha ganado cientos de importantes reconocimientos por su programación local y regional de noticias y asuntos de interés general, sus producciones documentales y dramáticas de escala nacional, sus programas educativos infantiles y familiares de calidad, sus servicios de extensión comunitaria y su sitio web kcet.org. KCET es una institución que se sostiene gracias a los donativos de las comunidades. Si desea información adicional sobre las producciones de KCET, contenidos exclusivos para web, horarios de la programación y eventos comunitarios, visite kcet.org. Lo más selecto de la programación original de KCET también está disponible para streaming en las plataformas Apple TV, YouTube, Amazon y Roku. Si desea más información visite kcet.org/apps. KCET es un canal de contenidos de Public Media Group of Southern California.

ACERCA DE The Los Angeles Philharmonic

Los Angeles Philharmonic Association, bajo el vibrante liderazgo de su director musical y artístico Gustavo Dudamel, presenta una inspiradora cartelera de presentaciones en vivo (música para orquesta, pop, rock, country, jazz, blues, música latina, música del mundo, ópera, música de cámara, música barroca, música para órgano y recitales con celebridades, presentaciones dramática, variaciones de bandas sonoras de películas, música para bailar, música de comedia, vanguardistas producciones multimedia y un incomparable compromiso con la comisión e interpretación de piezas de compositores contemporáneos en tres de las más emblemáticas sedes de Los Ángeles: el Walt Disney Concert Hall (laphil.com), el Hollywood Bowl (hollywoodbowl.com) y The Ford (theford.com). La temporada de LA Phil en el Walt Disney Concert Hall corre de septiembre a junio y en el Hollywood Bowl y en el teatro The Ford a lo largo del verano. Con el predominio de la Filarmónica de Los Ángeles en la base de su repertorio, LA Phil busca enriquecer y transformar vidas a través de la música con una sólida mezcla de programas artísticos, educativos y comunitarios.

Material gráfico descargable en kcet.org/pressroom

kcet.org/bowl y hollywoodbowl.com

Lo más selecto de la programación podrá reproducirse vía streaming desde las plataformas de PBS, como PBS.org y la app gratuita PBS Video.

Las emisoras miembro de PBS obtienen acceso ampliado a la programación seleccionada a través de Passport.

CONTACTO CON KCET: CONTACTO CON LA PHIL: Allison Gray Lisa White [email protected] [email protected] 747-201-5298 213-216-1174

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215856/KCET_LA_Phil_Collage.jpg

FUENTE KCET

SOURCE KCET