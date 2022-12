La fille de Honey et Barry Sherman lance un appel à information à l'occasion du 5e anniversaire de leur meurtre ; ce crime n'a toujours pas été élucidé.

TORONTO, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Déclaration d'Alex Krawczyk

Il y a de cela cinq ans, le 13 décembre 2017, mes parents bien-aimés, Honey et Barry Sherman, étaient brutalement assassinés dans leur résidence de Toronto. Jusqu'à présent, aucune justice n'a été rendue pour eux et aucune conclusion tirée pour moi et ma famille.

Mon cœur est brisé. Ma perte est incommensurable. Mes enfants ont perdu leurs grands-parents. Leurs conseils, leur amour et leur sagesse nous manquent.

Avec gentillesse et humilité, mes parents faisaient preuve de leadership et d'une générosité sans bornes envers les organismes de bienfaisance au Canada et dans le monde. Leur dévouement et leur philanthropie ont eu un impact sur de nombreuses personnes, dont certaines ont partagé avec moi leurs belles et inspirantes histoires.

La manière horrible dont ils nous ont été enlevés a été extrêmement traumatisante et a endommagé de manière irrémédiable le tissu social de notre communauté.

L'Unité des homicides du service de police de Toronto poursuit son enquête active et constante. La récompense de 10 millions de dollars offerte pour toute information menant à une condamnation reste disponible et n'a toujours pas été réclamée.

Si vous avez des indices sur le meurtre de mes parents, je vous invite à contacter le Service de police de Toronto à l'adresse suivante :

[email protected]

Il est urgent d'obtenir vos informations pour aider à élucider ce crime et à traduire les responsables devant la justice. Nous ne pouvons pas laisser passer une autre année sans que justice soit faite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1956772/Alex_Krawczyk_Daughter_of_Honey_and_Barry_Sherman_Issues_Plea_fo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1956773/Alex_Krawczyk_Daughter_of_Honey_and_Barry_Sherman_Issues_Plea_fo.jpg

