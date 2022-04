La financiación de 42 millones de dólares catalizada por The Audacious Project para Glasswing International hará accesible el apoyo a la salud mental a más de 9 millones de centroamericanos

Cada año, The Audacious Project, una iniciativa de financiamiento colaborativo que busca soluciones grandes y audaces para los retos más urgentes del mundo, reúne a algunos de los nombres más confiables de la filantropía para seleccionar ideas con el potencial de crear un cambio global. Entre las personas y organizaciones que hacen posible The Audacious Project de Glasswing se encuentran: Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies; Galaxy Gives; MacKenzie Scott y Dan Jewett; Oak Foundation; The Patchwork Collective; Pivotal Ventures; Reed Hastings y Patty Quillin; Seagrape Foundation y otros donantes anónimos.

"Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de la comunidad TED/Audacious, y por quienes han apoyado nuestro trabajo durante los últimos 15 años", dijo Celina de Sola, cofundadora y presidenta de Glasswing International. "Para las comunidades que están expuestas regularmente a tanta violencia, es fundamental que los trabajadores de primera línea, como los profesores, los médicos y las fuerzas del orden, reciban formación para entender y abordar los impactos del trauma en ellos mismos y en aquellos a los que sirven y equipar a las personas con las herramientas para hacer frente y comenzar a recuperarse. Creemos que las comunidades pueden abrir sus propios caminos hacia la sanación con este tipo de conocimientos y habilidades".

En los últimos 20 años, la delincuencia y el crimen han alcanzado proporciones de crisis en Centroamérica, afectando millones de vidas y frenando el desarrollo social y económico. El desafío es más extremo en países como El Salvador y Honduras. Los sucesos traumáticos, incluida la experiencia o el testimonio de la violencia, están vinculados a problemas crónicos de salud física y mental, a la disminución de los resultados educativos y económicos y a una mayor probabilidad de volver a ser víctima. Los traumas y la violencia también han provocado una pérdida de talento, ya que estos peligros han obligado a cientos de miles de jóvenes a huir de la región.

A pesar de los altos niveles de violencia y trauma, hay muy poco apoyo a la salud mental en las comunidades para mitigar sus efectos en esta región. La salud mental está estigmatizada y los limitados servicios que existen carecen de fondos.

Con la subvención de The Audacious Project, durante los próximos cinco años Glasswing integrará prácticas de autocuidado y de información sobre el trauma en más de 2,000 instituciones, entre ellas escuelas, estaciones de policía y centros de salud, en 25 de los municipios de mayor riesgo del Triángulo Norte.

Se espera que el proyecto reduzca los efectos negativos del trauma en las personas formadas y en las personas con las que interactúan, incluyendo la mejora de la regulación emocional y las habilidades de afrontamiento para todas las personas formadas, el aumento de los factores de protección para los estudiantes en las escuelas participantes y la reducción de la violencia, un factor fundamental que contribuye y es consecuencia del trauma. Esto incluye la reducción de las tasas de estrés de los profesores y de la violencia entre pares en las escuelas participantes, la reducción de las tasas de reincidencia en las lesiones entre los pacientes del hospital, niveles más altos de regulación emocional entre los agentes de policía y una mayor percepción general de seguridad en la comunidad.

Para más información sobre el proyecto Audacious de Glasswing, visite www.audaciousproject.org/grantees/glasswing-international y https://glasswing.org/es/ouraudaciousproject/

Acerca de Glasswing International

Fundada en 2007, Glasswing International es una organización sin ánimo de lucro que aborda las causas profundas de la pobreza y la violencia a través de programas de educación y salud que empoderan a los jóvenes y a las comunidades y fortalecen los sistemas públicos. Su enfoque intersectorial crea alianzas con gobiernos internacionales y locales, empresas, ONG y la sociedad civil. Desde su fundación, Glasswing International ha impactado en la vida de más de 1.5 millones de personas en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.

The Audacious Project

Lanzado en abril de 2018, The Audacious Project es una iniciativa de financiamiento colaborativa que está catalizando el impacto social a gran escala. Con sede en TED, la organización sin fines de lucro dedicada a Ideas Worth Spreading, y con el apoyo del asesor líder en impacto social The Bridgespan Group, The Audacious Project convoca a financiadores y emprendedores sociales con el objetivo de apoyar soluciones audaces a los desafíos más urgentes del mundo. El colectivo de financiación está formado por organizaciones y personas respetadas en el ámbito de la filantropía, como Skoll Foundation, Virgin Unite, The Valhalla Charitable Foundation, ELMA Philanthropies y otras. The Audacious Project trabaja con la Science Philanthropy Alliance para identificar y examinar proyectos de ciencia básica de alta calidad. Cada año, The Audacious Project apoya una nueva cohorte. Los beneficiarios de 2021-2022 son The Center for Tech and Civic Life, ClimateWorks: Drive Electric, Code for America, Glasswing International, The International Refugee Assistance Project, myAgro, Noora Health, The Tenure Facility y Woodwell Climate Research Center.

