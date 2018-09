La Foire de Canton, China Southern et Turkish Airlines font équipe pour inviter le monde à « découvrir plus » à l'occasion de la 124e Foire de l'importation et de l'exportation de Chine

Ces nouveaux partenariats représentent une avancée significative dans le plan de la foire pour renforcer ses relations avec la communauté internationale. Le partenariat avec la compagnie China Southern Airlines s'adressera aux acheteurs d'Amérique du Nord, tandis que celui avec Turkish Airlines offrira aux participants un certain nombre d'avantages sur un large éventail de liaisons en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud.

Les personnes voyageant avec China Southern Airlines auront droit à des remises spéciales sur les billets de première classe, de classe affaires, de classe économique premium et de classe économique sur les liaisons Los Angeles-Guangzhou et Vancouver-Guangzhou. Les passagers de Turkish Airlines pourront bénéficier de remises spéciales et de miles supplémentaires sur les billets de classe affaires et classe économique.

« Au cours des 61 dernières années, la foire a reçu un énorme soutien de la part des pays du monde entier. Lors de la 123e Foire de Canton, nous avons accueilli plus de 33 426 acheteurs d'Amérique et plus de 90 576 acheteurs de pays participant à l'initiative « la Ceinture et la Route », a déclaré Alan Liu, directeur général adjoint du bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton. « Cette année, gardant à l'esprit ce soutien indéfectible, nous sommes heureux d'annoncer nos nouveaux partenariats avec deux grandes compagnies aériennes, ce qui nous permet d'élargir considérablement notre offre et d'étendre notre invitation aux acheteurs des marchés développés et émergents du monde entier. »

La Foire de Canton, qui représente la plus grande foire commerciale de Chine, est considérée comme une fenêtre sur la Chine. Selon de récentes données douanières, les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Afrique s'élevaient en 2017 à 170 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance moyen de 14,1 % par an. La même année, les échanges entre la Chine et les pays arabes ont atteint près de 200 milliards de dollars américains (734 milliards de dirhams), soit une hausse de 11,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que les investissements directs de la Chine dans les pays arabes ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 1,26 milliard.

La coopération au développement augmente à tous les niveaux. La collaboration et la croissance mondiales pouvant encore être considérablement développées, la foire cherche continuellement à élargir son offre et à étendre son invitation à « découvrir plus à la Foire de Canton » aux acheteurs et vendeurs du monde entier.

Pour plus d'informations sur les offres de voyage exclusives ou la réservation de billets pour la foire ou pour en savoir plus sur les nouveaux partenariats, veuillez vous connecter à « BEST » (« Buyer E-Service Tool », un outil permettant d'accéder aux services électroniques destinés aux acheteurs) sur le site officiel de la Foire de Canton invitation.cantonfair.org.cn.

À propos de la Foire de Canton

La Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton, se tient tous les deux ans à Guangzhou, au printemps et en automne. Créée en 1957, la Foire de Canton est devenue une foire très complète. Il s'agit de la foire la plus ancienne, la plus respectée et la plus grande de Chine et celle qui compte le plus grand nombre de produits. C'est également la foire qui présente les acheteurs les plus variés en termes de provenance et le plus important volume d'affaires de Chine.

