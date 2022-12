La fonctionalité inégalée de MPI SENTIO(R) et QAlibria(R) est désormais étendue à l'étalonnage automatisé des systèmes RF à quatre ports

HSINCHU, Taiwan, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La division Advanced Semiconductor Test Division de MPI Corporation, un leader de l'industrie et de l'innovation en matière de solutions de test RF pour semi-conducteurs, a fait la démonstration d'un étalonnage et de mesures RF à quatre ports sans surveillance, pris en charge par les nouvelles versions de QAlibria® et SENTIO® , les suites logicielles d'étalonnage RF et de contrôle de système de sonde entièrement intégrées de MPI. Cette solution unique a été développée pour les systèmes de sonde de MPI afin de relever les défis de la mesure, notamment la recherche appliquée et le développement d'applications 6 G.

La calibration du système sans surveillance est prise en charge sur les systèmes de sondes RF automatisés de MPI configurés avec jusqu'à quatre micropositionneurs motorisés pour des mesures simples et différentielles à quatre ports. L'étalonnage RF peut être exécuté avec des normes d'étalonnage dédiées intégrées à la plaquette ou avec des substrats d'étalonnage disponibles dans le commerce. Les algorithmes intelligents de QAlibria® et de SENTIO® gèrent un alignement automatisé de la sonde sur la plaquette sur des étalons individuels qui, pour l'étalonnage de la pointe de la sonde, peuvent être situés sur deux substrats d'étalonnage de configuration rectangulaire.

« L'automatisation et la simplification significative des tâches d'étalonnage complexes au sein des systèmes de mesure multiport aident nos clients à réduire drastiquement le time-to-data et à augmenter la confiance dans les caractéristiques acquises des dispositifs multiport/différentiel sous test », déclare Andrej Rumiantsev, directeur des technologies RF de la division Advanced Semiconductor Test. « Depuis la première version du logiciel d'étalonnage RF QAlibria® de MPI que nous avons publié en 2014, nous remplissons sans relâche notre mission de rendre l'étalonnage complexe et fastidieux des systèmes RF simple, sûr et accessible à tous. »

La fonctionalité inégalée de SENTIO® et QAlibria® est désormais étendue à l'étalonnage automatisé des systèmes à quatre ports. Les caractéristiques pionnières de QAlibria® et de SENTIO®, telles que l'intégration complète dans l'expérience utilisateur multi-touch à guichet unique, les flux de travail transparents soutenus par des assistants intelligents, les algorithmes de configuration, les données et les outils de vérification de la précision de l'étalonnage, aident même les opérateurs inexpérimentés à effectuer l'étalonnage du système et les tâches de mesure des appareils en un minimum de temps et avec la plus grande confiance.

Leader mondial des technologies dans les domaines des semi-conducteurs, des diodes électroluminescentes (LED), des photodétecteurs, des lasers, de la recherche sur les matériaux, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la fibre optique, des composants électroniques et plus encore, MPI Corporation a été créée en 1995 et a son siège social à Hsinchu, à Taïwan. L'entreprise mène principalement ses activités dans quatre secteurs, dont les divisions liées aux cartes sonde, à l'automatisation de la photonique, aux tests avancés de semi-conducteurs et aux essais thermiques. Les produits de MPI comprennent diverses technologies avancées de cartes sonde, des sondeurs, des testeurs, des appareils de manutention de matériaux ainsi que des systèmes d'inspection et systèmes ThermalAir. Bon nombre de ces produits sont accompagnés de suites logicielles d'étalonnage, d'essai et de mesure à la fine pointe de la technologie. La diversification du portefeuille de produits et des industries favorise un environnement sain qui est propice à la croissance et à la fidélisation du personnel. L'entrecroisement de technologies de produits permet à chaque innovation de l'entreprise de se démarquer dans des domaines importants pour sa précieuse clientèle.

